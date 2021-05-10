滿懷希望能給你帶來五大意想不到的好處

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 無論如何，不能放棄希望。

記得潘多拉（也稱潘朵拉）魔盒的故事嗎？根據希臘神話，潘多拉在好奇心的驅使下擅自打開魔盒，釋放出人世間所有邪惡 - 貪婪、虛偽、誹謗、嫉妒、痛苦等等。

在慌亂與害怕中，潘多拉趕緊關上了盒子，結果留下盒子中唯一美好的東西 - 希望。

艱難時刻，保持積極心態，並堅持追求改變可以說是一種真正的挑戰。但正是這種時候，人們才最需要希望，是希望給了人面臨每日曆練和應對生活中各種問題的動力和勇氣。

無論你遭遇到怎樣的人生：個人得失、健康不佳、工作問題、人際關係的好壞，最重要的是不放棄希望。

希望可以幫助我們實現目標、保持鎮靜、讓你開心，甚至可以幫助我們癒合傷痛。

BBC 梳理希望能帶給你的五大隱性好處。

一，希望幫助我們實現目標

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大自然總是讓人們滿懷希望。

希望與樂觀主義概念不同。希望是主動的而非被動。它可以激勵我們採取積極行動，以取得積極結果。感覺有希望會讓我們用成功策略來應對問題與挑戰，從而增加我們實現目標的機會。

《解剖希望》（「The Anatomy of Hope」）一書的作者格魯普曼指出，「虛假的希望或許會導致人們放縱選擇以及做出錯誤決定。而真正的希望則考慮到了現實中的威脅，並能尋求迂迴前進的最佳途徑。」

二，希望有助我們把挫敗當作改善的良機

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 春天的花朵總是給人們帶來希望。

人生中總會經歷失敗與挫折。但希望可以幫助我們把挫折當做成長和改進的機會 - 看到挑戰中的良機。

我們會思考：為什麼會出錯？下次能做什麼來增加成功機率？

如果沒有希望，第一次失敗或是事情進展不順時會更容易放棄。但是希望有助於我們制定應急計劃並向前推進。

希望允許我們讓自己脆弱，在失敗時不倒下，並從錯誤中汲取教訓。

三，希望提升我們的幸福感

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有日落就有日出，有生命就有希望。

毫無疑問，希望能讓人感覺良好。

洛佩茲是《讓希望發生》（「Making Hope Happen」）一書的作者。他解釋說， 希望可以緩衝我們所受到的壓力、焦慮以及生活中各種負面事件的衝擊。

他說，「看生活光明的一面」可以提升我們的幸福感、減少無助感，並可以改善我們的精神健康。

四，希望阻止我們滑向「災難性」後果

希望的反面是絶望和無望。沒有希望就會有恐懼。雖然希望並不總能改變結果，但它可以幫助我們應對艱辛旅程，甚至會樂在其中。

作家布拉德利表示，對旅行者來說，希望之旅比絶望之旅更愉悅，即使兩者都通往相同的目的地。

五，希望可以幫助我們療傷

有充分的文獻記載，充滿希望可以對我們的身體狀況產生積極影響，身心之間的聯繫是真實和實在的。

格魯普曼表示，研究人員正在了解改變思維方式如何可以改變神經化學。

他認為，希望甚至可以減輕我們的痛苦感：「希望的關鍵因素 - 即信念和期待，可以讓大腦通過釋放內啡肽和腦啡肽模仿嗎啡的作用來阻斷疼痛」。

格魯普曼還表示，在某些情況下，希望還會對一些基本的生理過程，例如，呼吸、循環和運動功能產生重要影響。

格魯普曼的研究顯示，在生病期間，希望對人體的神經系統會產生影響，提升改善和恢復的可能性。