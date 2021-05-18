食品浪費：變廢為寶的四個好方法

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯合國環境署說，全球食品浪費驚人。

聯合國環境署（UNEP）2021年發表一份報告說，2019年全球所浪費的食品估計大約有9億3千1百萬噸之多。

食品浪費對氣候有巨大影響。聯合國環境署說，據估計全球溫室氣體排放量的8-10%跟食品浪費有關。它包括超市以及我們在家裏扔掉的食品。

那有沒有辦法減少食品浪費呢？一些公司和個人都在尋找如何將食品加工、生產過程中丟掉的部分以及我們家中的廚餘變廢為寶。

以下是你可能有所不知的的四個方法。

製成服裝

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 好吃的菠蘿還能製作服裝面料。

你可能很難將殘渣剩飯與時尚服裝聯繫起來。然而，全球各地的發明家們正在把我們丟棄的食品製成服裝面料。

例如，椰子、菠蘿的廢棄部分可以製成耐用的人造皮革。菲律賓人用菠蘿製成一種叫piña的面料纖維。Piña為西班牙語，意思是菠蘿。

該面料由菲律賓人髮明，但在夏威夷、巴西和印度尼西亞也可以找得到。

人們用手工先把菠蘿葉子上的纖維刮下來，然後，過水洗、曬乾，再編織。

編織成的面料分兩種：一種是纖維較粗、結實的bastos，人們用它做地毯和其他家居用品；另一種叫liniwan，纖維更加細膩，可以製成比較精美的服裝和飾物。

另一時尚水果是不起眼的橙子。在意大利，一家公司用橙子皮製成「絲綢」。橙子在榨汁後利用特殊工藝提取它的纖維素，然後轉化為豪華面料。

製成更多食品

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 咖啡豆實際上是種子。它們生長在叫咖啡櫻桃的果子中.

我們做飯時總會丟掉一些食材的「邊角餘料」，例如，蔬菜皮和水果皮、果蔬頭和蒂。但是，扔掉之前，應該停下來想一想，能否把它們做成其它可食用的東西？

其實，有許多方法讓你發揮創意，例如做泡菜、佐料或是泡水喝。

重新利用食物肥料不僅僅局限於個人層面，大公司可做的可能更多，因為當他們收獲某些農作物時，通常僅需要作物的一部分，其餘的就都丟掉。

以咖啡為例，咖啡豆實際上是種子。它們生長在叫咖啡櫻桃的果子中。傳統上，人們把咖啡櫻桃中的咖啡豆取出後，就會把外面的櫻桃果扔掉。

但現在人們開始重新利用這一度被忽略的咖啡豆外面的櫻桃殼，用它烹飪。比如把果肉烘乾，然後磨成「咖啡麵粉」，主要把它當調味品用。

人們浪費的食物不僅是那些無法食用的部分，還有一些被超市拒收的所謂「歪瓜裂棗」。這些果蔬食用一點問題都沒有，就是因為形象不佳才被扔掉。

目前，人們已經採取許多措施和努力來解決這一問題，包括一些超市打折出售，以及一些商家用它們做生產食品的原料。

用作護膚品

護膚品銷售在過去2年增勢不錯，人們比以往任何時候都更關注日常護膚，僅在抖音上，關於護膚(#skincare)的視頻觀看數量超過380億次。

同時，人們對護膚品中成份的認識也有所增加。它也推動一些個人及公司找到新方法變廢為寶，來為我們面部提供營養。

例如，你可能會發現，面膜或磨砂膏中有磨碎的果核成份，它們可以有效地去除皮膚中的污垢和死皮膚；一些公司甚至把咖啡渣製成化妝品，因為它富含抗氧化劑、蛋白以及對皮膚友善的酸。

不過，最好不要在家自製護膚品，因為化妝品公司必須遵守英國嚴格的法律，以確保產品和成份的安全。

自製化妝品可能會導致細菌污染，破壞成品，並對皮膚產生刺激。

用於園藝和綠化

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 喝完的咖啡渣可以直接撒到植物周圍施肥。

咖啡用途廣泛，蘇黎世和夏威夷大學的研究人員發現，咖啡渣有助於曾用於農業耕地的森林恢復。

他們在2021年初發表的一篇論文中說，在僅使用咖啡渣施肥兩年後，他們所研究的哥斯達黎加一塊地區的樹冠覆蓋率就高達80%，而沒用咖啡渣處理過的同樣面積的樹冠覆蓋率相比之下則只有20%。