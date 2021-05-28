新冠疫情如何影響我們的性生活

傑西卡·克萊因

Jessica Klein

18 分钟前

圖像來源，PA Media

德克薩斯州休斯頓的性治療師艾米麗·傑米亞（Emily Jamea）說，在新冠大流行之前，許多夫妻過著聚少離多的生活。過去常常忙於在外應酬的伴侶們發現，與疫情相關的封鎖給自己提供了急需的喘息機會。剛開始的時候，呆在家裏讓他們放慢腳步，花更多時間享受親密時光。

「最初，大流行讓人們有機會……以一種以前只能在度假時才能做到的方式重新建立聯繫，」傑米亞說。但隨著疫情持續，它開始對親密關係「造成損害」，她說，「對大多數夫妻來說，性慾都在下降。」

來自世界各地的研究得出了類似結論。2020年在土耳其、意大利、印度和美國進行的研究都發現，伴侶之間的性行為和自慰行為在減少，且和封鎖有關。「我認為這在很大程度上是因為太多人壓力太大了，」金賽研究所（Kinsey Institute）的社會心理學家、研究員賈斯汀•萊赫米勒（Justin Lehmiller）說。該研究所在美國開展了相關研究。

對大多數人來說，大流行導致的封鎖造成了不確定性和恐懼的氣氛。許多人經歷了前所未有的焦慮、經濟上的不安全以及其他重大生活變化。這些因素造成的壓力導致性生活顯著下降，更不用說在狹小的室內空間和另一個人相處太久所帶來的問題。

在某種程度上，新冠疫情已經證明對性生活有害。那麼，在大流行的壓力消散後，我們能否重新恢復性自我？還是說親密關係會遭受長期傷害？

慾望下降

圖像來源，Science Photo Library

傑米亞觀察到，許多夫婦在封鎖期開始時，性生活確實得到了短暫提升。美國德克薩斯州立大學的社會心理學家兼助理教授朗達·巴爾扎裏尼（Rhonda Balzarini）將這種性慾高峰解釋為「蜜月期」，在這個階段，人們對壓力產生的是正面的積極的反應。

「在這一階段，人們傾向於一起工作。比如當你去鄰居家把他們需要的衛生紙放在他們的門階上的時候，」 巴爾扎裏尼說，「但隨著時間流逝，資源減少讓人們的壓力越來越大，精力降低，幻想破滅和抑鬱更容易出現。當這種情況發生時，我們就可能開始看到夫妻之間出現問題。」

巴爾扎裏尼和她的同事在大流行期間進行了一項研究，在來自57個國家的18歲及以上的參與者中觀察到這種模式。大流行開始時，巴爾扎裏尼和他的同事們發現一些因素與伴侶之間的高性慾有關，比如經濟上的擔憂。然而，隨著時間過去，隨著人們報告與大流行相關的壓力因素增加，包括孤獨、一般壓力和對新冠肺炎特有的擔憂，他們也報告對伴侶的性慾下降。

根據巴爾扎裏尼的說法，這項研究的重要結論是壓力、抑鬱和性慾有關聯。她解釋，在大流行開始時，壓力因素可能還沒有「觸發抑鬱症」。但當這些壓力持續的時間延長時，人們就會感到筋疲力盡。她說，壓力與抑鬱相關，而「抑鬱對性慾產生負面影響」。

除了大流行帶來的日常壓力外，隨著全球死亡率和住院率的上升，病毒帶來的更大威脅正在逼近。這種永遠存在的危險無疑扼殺了情侶們的情緒。

「你會聽到性治療師說一些類似的話，『兩隻斑馬是不會在獅子面前交配的』，」傑米亞說。「如果那裏有巨大的威脅，我們的身體就會發出信號，現在可能不是做愛的好時機。」因此她說，「高壓力會導致低慾望或難以喚起性慾。」

待在一起的時間太多了

巴爾扎裏尼說，儘管他聽說過，在大流行開始時，情侶們會在白天洗澡或在午後一起游泳，但那些比平常更性感的經歷最終「失去了吸引力」。取而代之的是日益增長的瑣碎的日常小事，比如家裏的混亂程度，伴侶之間開始互相挑剔。

萊赫米勒將這種現象描述為「過度曝光效應。伴侶的小習慣開始讓你不安」。（巴爾扎裏尼回憶說，有人告訴她，此前從未意識到伴侶咀嚼的聲音這麼大，直到他們在封鎖期間開始一起吃每頓飯。）

這增加了在一起的時間，也會嚴重地抑制性興奮。萊米勒說：「在一段長期關係中，保持渴望的關鍵之一是，對伴侶保持一些神秘感和一定距離。如果你們總是見面，神秘感也就消失了。」

脫離了大流行前的社會和職業生活，人們還可能開始失去自我意識，從而影響性信心和表現。大流行期間，尤其是女性不得不把事業推到一邊，因為家務、照顧孩子和在家上學的要求不成比例地落在她們身上。

「這對很多女性來說真的、真的很難，」傑米亞說。「（職業）是身份認同的重要組成部分，我們把與身份相關的一切帶到臥室。如果不知道自己是誰，那麼突然間，就會覺得沒有什麼可貢獻了。」

還能反彈嗎？

但性生活並不一定是注定不變的。金賽研究所的研究人員提出了一種改善夫妻性生活的舉動：改變現狀。五分之一的研究參與者在牀上嘗試新東西，這有助於恢復慾望和親密感。

「嘗試新事物的人更有可能改進，」萊赫米勒說。根據這項研究，幫助改善伴侶性生活的新活動包括「嘗試新體位、角色扮演、按摩等」。

但對於那些在過去一年中性行為減少且沒有恢復的人來說，這會造成持久傷害嗎？專家說，要看情況。

有些人可能無法恢復，「因為他們已經長時間缺乏聯繫，」萊赫米勒說。他的研究還顯示，有些人在疫情期間第一次背叛伴侶。這種輕率的行為讓伴侶很難恢復。也有人繼續遭受與大流行相關的失業，以及籠罩在關係上的財務壓力，可能導致摩擦。

但是，對很多人來說，還有希望。隨著越來越多人接種疫苗，企業重新開業，一些工人返回辦公室。「人們開始回歸到老套路中，」傑米亞說。在實踐中，她看到了這些事情對伴侶們的積極影響。

任何形式的「正常」恢復，對那些在大流行期間開始進行鬥爭的伴侶來說都是很好的指標。萊赫米勒說：「一旦疫情得到控制，一些夫婦可能會回到以前的狀態。這個壓力源現在被消除了，性生活也會得到改善。」