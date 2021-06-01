新冠疫情：如何應對解封後遭遇的社交焦慮？這裏有六條建議

1 小时前

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在經歷新冠疫情下數月的封鎖措施後，你是否對再次參與社交活動感到焦慮和不知所措？也許重回擁擠的酒吧讓你害怕，或者擔心已忘記如何恰當地與人面對面交流？ 也許回到辦公室參加重要演講讓你充滿恐懼？

如果這些情況聽起來很耳熟，不要再擔心，因為你並不孤單。根據臨牀心理學家朱莉·史密斯博士（Julie Smith）的說法：「你沒問題」。

「我們日常做的事成了我們的舒適區，」史密斯博士解釋說，「當你進入一個已經很久沒有進入的環境時，大腦會觸發壓力反應。」

這是大腦在說：「這是新環境，這不一樣。要保持警惕。」

但是史密斯博士想讓我們放心，「一旦我們再次進入做事的狀態，這種壓力反應就會平靜下來。」

以下是她關於處理社交焦慮的六大建議，以助你重新回到正常生活軌道。

建議一：不要逃避社交活動

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逃避會滋生焦慮，從長遠來看，這樣做導致焦慮感加劇。

那就行動起來！

但如果你感到焦慮，為什麼不從小事做起，從更能應對的社交活動開始？

建議二：經常做某件事

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你做某件事的頻率越高，它就越快成為你的舒適區。

如果你以前每周都和朋友喝咖啡，那就重拾習慣，約朋友喝一杯。

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建議三：謹慎選擇重點

當我們專注於使我們感到焦慮的事時，我們會變得更焦慮。

當我們把注意力集中在讓我們感到興奮的事情上，或者把注意力集中在見朋友這種嚮往已久的事情上，我們就能產生得償所願的感覺，而非焦慮。

建議四：謹記「聚光燈效應」

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「聚光燈效應」是一種認知偏差。當我們感到焦慮時，我們往往會這樣做。

這種現象說的是，我們超出實際狀況地感覺到別人在審視和評價自己，這其實源自於大多數人沒有意識到我們其實更關注自己。

建議五：與值得信賴的人交談

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與信任的人談談你的焦慮感很重要。

很多人都會帶著對污染和健康的憂慮進入社交場合。

一旦我們意識到我們不是唯一有焦慮感的人，就更易管理焦慮感。

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建議六：先和家人朋友社交

如果先從家人和朋友開始進行社交活動，你會覺得更安心，並減少想達到期望所帶來的焦慮。

最重要的是，記住那些你曾經喜歡的事，並重新開始做這些事。