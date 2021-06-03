新冠疫情與睡眠：戴口罩、勤洗手、封城禁足有改變你的夢境嗎？

喬治娜·蘭納德（Georgina Rannard）

BBC記者

42 分钟前

去年新冠病毒橫掃全球，人們被令人驚奇的生動夢境所困擾，有關消息時有所聞。

在COVID-19的威脅下，我們的大腦應接不暇，壓力被轉移到睡眠狀態當中。

如今一年多過去了，正當越來越多人開始適應疫情生活之際，我們嘗試從你身上了解，人的夢境是否也適應了「新常態」。

口罩、冷清的街道和社交距離等，是否都已成為我們日常夢境中的背景？你打瞌睡的時候都看見了什麼？

從群鯊亂舞到一起洗手

以下是一些讀者寄給我們的夢境。

蘇格蘭鄧迪市（Dundee, Scotland）的菲奧娜·拉米奇（Fiona Ramage）說：「我會走在海灘上，岸邊滿是鯊魚，然後納悶著為什麼大家都不遵守社交距離。」她說如今多數時候，她做夢的場景都跟疫情有關，有時候還包括對咳嗽產生「隨意的，實事求是的」畏懼。

隨家人從日本移居英國的沙耶香說，她7歲大的女兒跟她描述了夢見疫情的細節。「夢裏面她基本上都『留家抗疫』，只有父母在戴口罩，然後一家子人都在洗手。」

智利聖地亞哥（Santiago, Chile）的馬里埃拉·科爾特斯（Mariela Cortés）則說，她的夢境很實在：「我甚至想讓貓兒狗兒戴口罩，但牠們就是不依。」

我們不過是從讀者那裏收到了小量夢境範例，但一群科學家已經對這事情研究了好幾個月。美國哈佛大學醫學院（Harvard Medical School）的心理學家迪爾德雷·巴雷特博士（Dr Deirdre Barrett）透過網絡問卷，向大眾收集了約1.5萬筆夢境內容。

到目前為止，約三分之二的受訪者是女性，三分之一是男性。

她將其結集成《大流行之夢》（Pandemic Dreams）一書，內容聚焦於大流行下的首波疫情。她說疫病來襲時，許多人夢見各種威脅，好像是被昆蟲攻擊，或者是透不過氣。到封城禁足和在家上學階段，常見的夢境有被關在監獄，或者是被迫接受突擊數學測驗。

然而，巴雷特博士向我們指出，六個月過後，她注意到夢見自己忘了戴口罩，或者是夢見自己上街時其他人都不戴口罩的情況顯著增加。

巴雷特博士又指出，隨著有關社交焦慮的夢境增加，疫情初期有關懼怕染疫的夢境隨之而減少。

她說：「許多事主的夢境都變成了『我忘了戴口罩』，還有隨之而來的社會羞辱。他們尤其擔心走到街上之後被人發現自己犯錯。」

不戴口罩進超市

一些讀者告訴我，他們夢見遭遇社會羞辱，或緊張不安的情景。

英格蘭諾丁漢市（Nottingham, England）的迪萊塔·德克里斯托法羅（Dilleta de Cristofaro）說：「我在一個很擁擠的空間，比方說購物中心，猛然想起自己沒戴口罩。我身旁也沒有人戴口罩。我覺得自己的處境很危險，突然很警覺其他人跟我的距離。」

劍橋郡（Cambridgeshire）的內奧米·哈維（Naomi Harvey）說她夢見在放鬆社交距離規定前跟外甥擁抱，然後一家人走上來，她這才想起在鬧疫情。「我猛然驚醒，覺得自己犯了規，大家都可能會感染病毒，讓我驚慌不已。」

倫敦的戴安娜·沃克（Diana Valk）說，她在夢裏認錯了人，還跟那人擁抱，結果這個人「給嚇死了……因為她怕染上新冠病毒，而我跟她都沒戴口罩」。她回憶說：「我主要感到很尷尬，因為我在大庭廣眾擁抱她，而她看上去很驚恐。」

蘇格蘭愛丁堡瑪格麗特皇后大學（Queen Margaret University, ）心理學講師瓦爾達斯·諾雷卡博士（Dr Valdas Noreika）解釋說，清醒的腦袋跟沉睡中的腦袋其實互有複雜聯繫。

他說：「一些主題在清醒與沉睡之間往回，但日常生活中有些事情我們怎樣都不會夢見，例如上網瀏覽。」

他與同僚正搜集一些夢境筆記以作研究，分析為何白天對疫情的思考會影響到人的夢境。

他說，一般而言，帶著強烈情感的事情會走進夢裏。

諾雷卡博士補充說：「那些在疫情中飽受威脅的人，在未來多年裏都很有可能夢見那些事，這既有趣又悲哀。」

那麼，新冠病毒混進夢境這個想法又如何？口罩跟社交距離夢境也罷，現實生活呢？

巴雷特博士說，她還沒有遇過像這樣的夢境。「通常那是有實時延誤的……我們通常會夢見過去，而非現在。」但她補充說，疫情結束之後，我們有可能會夢見目前的狀況。

她解釋說：「要是兩三年後，我們夢見有誰上館子，誰都戴著口罩，然後一覺醒來，事主覺得這跟疫情有關，我不會感到奇怪。」

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 疫情之夢：人們為什麼會在新冠肺炎疫情期間做噩夢？

巴雷特博士紀錄到的最新夢境是疫苗接種。「疫苗獲批准使用之後，我們開始夢到它，但情景是一面倒的負面。舉例說，有人去接種疫苗，針筒上的標籤卻寫著是氰化物。」

她把這歸咎於人們潛意識中對注射的厭惡，而非任何反疫苗運動思想。

迄今她的研究顯示，超過90%關於疫情的夢都是負面的，但近期有少量報告是關於疫後生活的正面情景。

她說：「有些人夢見自然環境改善了——海洋更清潔了，或者是垃圾少了。一些人夢見龐大的鯨魚誇張地遊到岸邊來。一位女士在疫情之後首次走出來，看到鯨魚學會飛天了，鯨魚漫天翱翔。」

對於某些人來說，夢境在疫情期間成為了他們喘息之地。

來自美國北卡羅來納州（North Carolina）的基沙·凱（Kiesa Kay）說：「在這困難的一年，我的夢境大概是唯一維持原狀的地方。我從未夢見有誰在戴口罩，彼此沒能有身體接觸。我的夢中生活就沒有這樣的事。」