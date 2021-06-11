同志驕傲月：LGBT歷史上鮮為人知的五個故事

25 分钟前

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隨著當今社會的開放和慶祝性別多元化，人們對LGBT社群的態度更加寬容。

LGBT是女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮寫。

每年的6月，世界各地的一些同性戀社群都會舉辦各種活動慶祝「同志驕傲月」以及性別多元化，並關注對LGBT社群的尊敬、平權等問題。

BBC《新聞節拍》（Newsbeat）記者邁克爾·巴格斯（Michael Baggs）在這裏為我們介紹了英國LGBT社群歷史的五個故事，特別是那些青少年在學校裏可能沒有學到的知識。

首先，許多人對LGBT的歷史可能都不太了解，部分原因是學校不教；部分原因是絶大多數活動都是秘密進行的，不為人知。

諾丁漢大學歷史副教授考克斯解釋說，即使在19世紀，談論同性戀身份仍是非常困難的，好像它並不存在，人們不承認有這樣的事。

但當然，同性戀活動依然在發生。例如英國18世紀的茉莉之家（Molly Houses, 同性戀者聚會的地方）、酒吧或是咖啡館（儘管一些人認為它們是妓院）眾所周知都是男同性戀聚會的場所。只不過，許多同性戀男子事後還是乖乖的回到家裏和妻子身邊。

考克斯補充說，人們一直以來就對性別規範和性規範提出挑戰。但他認為，以己之欲、隨心所欲生活的主張還是很近期的理念。

倫敦大學金匠學院研究同性戀歷史的高級講師班格里認為，把LGBT歷史作為現代生活普通結構的一部分這一點很重要。

因為許多LGBT歷史都是在幕後秘密發生的，因此，班格里說，一直都有新故事浮出水面。這就意味著其中許多可能會有進入主流教育的機會。

英國秘密同性戀雜誌

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 不說不等於不存在

英國在1954年推出一份名為Film & Filming的同性戀雜誌。聽起來似乎一點也不性感，但當時，同性戀雜誌在商店裏屬於那種嚴格「秘密銷售」的產品。

不過，這本出版物在1950年代就擺放在英國報刊亭的貨架上。

班格里博士表示，對許多人來說，如果你翻翻這本雜誌，它將會改變你對50年代同性戀現象的視角，因為赤裸上身的男性似乎比你想象的要多。

班格里解釋說，當你翻到背面看到個人廣告欄時，你會看到所有這些廣告都是年輕男子尋找其他年輕單身漢的，比如，找那些對體格、攝影和摔跤感興趣的，然後你就明白是怎麼回事了。

該雜誌的編輯團隊也是同志，在1967年《性犯罪法案》出台後（該法律不再把同性之間的性行為視為犯罪行為），雜誌可以更加開放，並在封面上刊登裸男照片。

班格里說，「在50和60年代之前，你只能對電影感興趣，哦，對了，那部電影裏有許多男人。」

「極度不雅」女性

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1885年，英國把兩名男性之間的「嚴重猥褻」行為定為非法。1921年，英國開始討論出台針對女性之間不雅行為的類似法律。

但最後它在上議院未能通過，一部分原因是他們不想討論這件事；另外的原因是他們認為女性特別容易受到別人的影響。如果她們聽說女性之間可以發生性行為，自己可能也想嘗試一下。

班格里博士解釋說，他們擔心，一些天真無邪的女性以前可能從未考慮過女性之間情色的可能性，這樣做後反而讓她們知道了。

班格里表示，這就好比我們認為兒童還在發育中、或者更容易受到影響。而當時（1920年代），人們認為女性比較笨，也很容易受到類似的影響。

約克郡男性之間的性行為

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國上議院擔心，如果女性聽說女性之間可以發生性行為，她們自己可能也想嘗試一下。

林肯大學海倫·史密斯博士的一項研究發現，1950年代的約克郡工人階層男性之間有性行為現象，這些男子在田野、酒吧後、對方家中、也許最重要的是，在工作中發生性關係。

班格里博士表示，海倫的發現顯示他們的行為得到了社區的接受。這些男性中許多人已婚，並有孩子，伴侶知道他們在工作場所與其他男性發生性行為。

海倫的研究總結說，如果他們工作中的行為不影響家庭的話，就可以容忍。

研究稱：「只要他們在工作中的鬼把戲不擾亂家庭、只要他們不離開妻子、只要他們不讓孩子挨餓，在20世紀中葉北方正常的異性夫妻關係中，這是可以包容的。」

1394年的流性人

流體性別（gender fluid）即非二元性別，他們認為自己的性別認同是動態的，不局限於特定的一種，而是在兩種或更多的狀態之間流動。

其實英國早在14世紀就有這樣的人。在英國2021露波變裝秀大賽上（RuPaul's Drag Race UK），英國變裝皇后布拉什曾用說唱的方式形容過這樣的流性人，而這裏的流性人可能指的是埃莉諾·萊克納（Eleanor Rykener）。

1394年，埃莉諾因為在倫敦聖保羅大教堂附近的一個胡同裏和一個叫約翰·裏格比的男人髮生性行為被逮捕。但直到他們被捕後警察在對這兩人取證時才發現埃莉諾其實也叫約翰。

班格里博士說，他們發現埃莉諾或是約翰過著這種夢幻般的生活。他/她有時以男人的身份生活，有時又以女性身份生活；他/她有時與男性發生性行為，有時又跟女性做愛；他/她有時提供有償性服務，有時又不收費，完全過著流性人的生活。

班格里表示，這一切發生在600多年前，埃莉諾在兩性之間遊走，並游刃有餘，擁有眾多性伙伴。

班格里說，埃莉諾/約翰的這種「奇異人生」即使放在今天也很超前。

跨性別微芯片的先驅

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 康維是美國IBM的計算機科學家。她當時從事的工作是微芯片領域最早期的一部分。

微芯片技術已經成為現代人生活中不可缺少的一部分。而這一切要感謝1960年代由琳·康維（Lynn Conway）開創的部分技術。

當時，康維是美國IBM的計算機科學家。她當時從事的工作是微芯片領域最早期的一部分。但當IBM發現康維是跨性別人、並計劃變性時解僱了她。康維在IBM的項目也只能結束。

英國跨性別活動人士和作家克里斯汀·伯恩斯對記者巴格斯表示，正是康維的工作才讓今天我們使用微型電腦科技對話成為可能。

現年已經83歲的康維在變性後不得不再從頭開始自己的職業生涯。2020年，IBM就她50年前所受到的待遇正式道歉。

IBM人事高級副總裁說，「我們對你所經歷的一切深表遺憾」。

克里斯汀認為康維是我們所有人的真正榜樣。她還補充說，許多很久以前受到歧視的人在死後得到了認可。不過，「雖然這很好，但如果他們在世時就做到不是更好嗎？」

了解歷史

考克斯教授表示，如果英國學校裏要教授更多的LGBT歷史，還應該包括那些法律改變帶來的里程碑時刻。

例如，1957年的《沃爾芬登報告》，該報告提出並推薦不再把同性戀作為犯罪行為，並建議不應把同性戀視為一種疾病。

或是1967年的《性犯罪法案》，該法案把同性戀在英格蘭和威爾士合法化。

此外，保守黨政府在80年代禁止在學校教授任何有關LGBT知識，意味著那些在1988年至2000年期間在蘇格蘭、或2003年在英格蘭和威爾士的在校生都不會了解這些內容。