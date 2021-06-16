比特幣會是海外移民向家鄉匯款的最佳選項嗎？

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 並不是所有人都了解它的運行原理和個中風險。

本月早些時候，中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）國會投票通過決定，在90天內將比特幣認定為美元之外該國另一法定貨幣，成為全世界首個將比特幣合法化的國家了。

這項新法意味著，除非無法提供交易所需的技術，所有企業均必須接受比特幣作為商品或服務交易的法定貨幣。

薩爾瓦多總統納伊布·布克勒（Nayib Bukele） 稱，此舉將讓生活在海外的薩爾瓦多人向國內匯款更加方便，這種方式稱做僑匯（remittances，也稱匯付或匯款）。

在薩爾瓦多等國家，許多人的生活高度依賴僑民匯款。在薩爾瓦多，僑民匯款佔該國國內生產總值（GDP）的20%。

超過200萬薩爾瓦多人在該國領土之外居住，但他們一直與自己的家鄉保持緊密聯繫，每年匯往國內的金額超過40億美元。

那麼比特幣，或者加密貨幣，是否會成為他們向國內匯款的最佳方式呢？

沒有中間商

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在薩爾瓦多等國家，許多人的生活高度依賴僑民匯款。在薩爾瓦多，僑民匯款佔該國國內生產總值（GDP）的20%。

僑民通常經一家銀行或其他金融服務商向國內匯款，但這些中介機構可以推高跨境匯款的成本。

例如，如果有人從美國匯1000美元回薩爾瓦多，即便打著匯率「零手續費」的旗號，顧客實際上可能還要面臨銀行兩邊收費的情況。

而比特幣或任意加密貨幣的一個優勢在於，它不依賴任何中間機構。

因此，對於一些較貧窮國家及希望避免這種收費的個人來說，比特幣可能更具吸引力。

不過，加密貨幣也可能帶來其他顯著風險。

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金融諮詢公司deVere Group創始人兼總裁納吉爾·格林（Nigel Green）預計，在薩爾瓦多開創先河之舉後，將會有更多發展中國家採取相同舉措。

他指出，低收入國家貨幣疲軟且對市場變化極其脆弱，因此導致通貨膨脹嚴重。在這些長期受此之苦的國家，如果比特幣可以更加成熟且得到更廣泛使用，便會變得更加穩定。

「這就是為什麼大多數發展中國家變得依賴於美元等主要"第一世界"貨幣來完成交易，」他表示。

「但依賴其他國家貨幣也可能帶來其自身的一系列問題，這種代價通常十分高昂。」

例如，這可以讓一個國家在外國影響力下變得更加脆弱，也可以使得這個國家失去完全制定自己貨幣政策的能力。

價值波動

然而，使用加密貨幣也有不利之處，這可能會影響在薩爾瓦多接受匯款的人。

作為一種虛擬資產，比特幣與實體經濟沒有任何直接聯繫。它的價值在有限時間內出現過大幅波動。

而且，並不是所有人都了解它的運行原理和個中風險。

不同於已有的銀行系統，目前沒有任何機制可以保障客戶免受比特幣價值波動影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 比特幣的能源消耗量超過全世界數據中心耗電量的一半。

哈佛大學經濟學教授、國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家肯·羅格夫（Ken Rogoff）表示，一種成功貨幣擁有兩個重要特徵，一個是有效的交換形式，另一個是穩定的保值作用，而比特幣不擁有其中任何一個特徵。

「其實在目前的合法經濟中，它並沒有真正得到多少使用。沒錯，一個有錢人可以把它賣給另一個人，但這並不是最終使用。沒有得到最終使用的話，這其實長遠看並沒有什麼未來。」

他表示，比特幣幾乎完全是作為一種投機工具而存在的。

儘管比特幣的熱度持續攀升，但全世界範圍內，它很少被用於交易。擁有比特幣的人傾向於繼續持有這些加密貨幣，以利用它賺錢。

但一些人稱，加密貨幣可以成為一種避免惡性通貨膨脹的工具。

在新冠全球大流行期間，許多主要大國一直通過印鈔來維持其經濟運轉。在貨幣的傳統形式之下，如果有越來越多的錢被創造出來，目前流通中已有金錢的價值將會被侵蝕。

這種侵蝕並不一定會被人們注意到，因為他們所持貨幣的名義金額是保持不變的，但是他們會注意到，他們每周購買日用品、外出就餐、看電影時，需要花費更多金錢。

比特幣與此不同。

比特幣的供應受到嚴格控制且數量有限，沒有人可以隨意創造或者發行更多比特幣。

比特幣的總數量永遠不會超過2100萬枚，其最小單位是Satoshis，每枚比特幣可以最多被分為1億份Satoshis。

這可以防止困擾"正常"貨幣的價值侵蝕問題（津巴布韋人及委內瑞拉人對這種現象十分了解）。

「大膽之舉」

「肯定會有批評聲音，可能是那些生活在富裕國家的人，他們會反對薩爾瓦多這一大膽之舉，」格林稱。

美國財政部長珍尼特·​耶倫（Jenet Yellen）此前曾形容比特幣導致交易以「一種極其沒有效率的進方式行」。

她還對處理數字貨幣交易所需能源消耗量的「驚人」程度表達擔憂。

對於比特幣到底需要多少能源這個問題，目前尚無定論。劍橋大學替代金融中心（CCAF）對加密貨幣生意進行研究，該機構計算得出比特幣的能源年消耗總量介於40至445太瓦時（TWh，1太瓦時=10億度電）之間，預期值估計為約130太瓦時。

英國每年的耗電量剛剛超過300太瓦時，而CCAF對比特幣估值的最好結果剛好約是阿根廷全國一年的用電量。

批評人士還稱，傳統銀行可以對交易進行追蹤，而比特幣可能會成為超級富豪們逃稅的一種工具。

與此同時，全世界大多數國家的央行正在研究創造他們自己數字貨幣的可能，中國等一些國家已經發行了他們自己受中央控制的數字貨幣。

經銀行發行的數字貨幣受政府規管，而加密貨幣則不受中央權力管制。

薩爾瓦多總統布克勒此前曾表示，70%的薩爾瓦多人沒有銀行賬戶，使用比特幣的舉措將使得金融服務向這些人開放。