非洲博茨瓦納開採出世界第三大鑽石 重達1098克拉

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 這巨大的寶石僅比 2015 年，同樣在博茨瓦納發現的全球第二大鑽石略輕。

一顆被認為是有史以來發現的第三大鑽石在非洲博茨瓦納（Botswana ; 台灣稱「波札那」）被發現。

這顆重達1098克拉的巨鑽是由鑽石公司戴比斯瓦納（Debswana）開採出，兩周後已被送至首都哈博羅內向總統莫克維齊·馬西西（ Mokgweetsi Masisi）展示。

這巨大的寶石僅比2015年同樣在博茨瓦納發現的全球第二大鑽石略輕。

博茨瓦納是非洲最大的鑽石生產國，鑽石產業為其經濟重要支柱產業。

德比斯瓦納鑽石公司代理總經理琳內特·阿姆斯特朗（ Lynette Armstrong）說：「這是我們公司開業50多年來，開採到的最大鑽石。」

「根據我們的初步分析，它可能是世界第三大寶石級鑽石。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 此次發現的新鑽石尚未命名。

戴比斯瓦納是政府與全球鑽石巨頭戴比爾斯（De Beers）的合資企業，高達80%的銷售收入通過股息、特許權使用費和稅收進入博茨瓦納國庫。

博茨瓦納礦產部長萊福科·莫阿希（Lefoko Moagi）表示，歷經去年新冠大流行導致鑽石銷售下滑之後，博茨瓦納此次發現這顆鑽石，來得正是時候。

現存全球最大鑽石是1905年在南非發現的3106克拉「卡裏南」（Cullinan，別名「非洲之星」）鑽石，重達3106克拉。第二大的是2015年在博茨瓦納發現的「我們的光」（Lesedi La Rona），重達1109克拉，2017年以5300萬美元（3950萬英鎊）的價格售出。

此次發現的新鑽石尚未命名，這顆鑽石的潛在成本估算尚未公布。

阿姆斯特朗表示，尚未決定是通過戴比爾斯還是通過該國國有的奧卡萬戈（Okavango Diamond Company）公司出售這枚「稀世珍寶」。