歐洲杯足球賽：丹麥足球員在比賽中倒下 心臟驟停的原因是什麼

BBC衛生事務記者 羅斯比

（Philippa Roxby）

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 心臟驟停時，必須盡快進行心肺復蘇術急救，然後使用心臟除顫器電擊心臟

2020歐洲杯比賽場上驚人的一幕，丹麥球員埃里克森（Christian Eriksen）在球場比賽時心臟驟停不支倒地，經搶救後脫離生命危險，目前在醫院接受治療觀察中。

雖然埃里克森幸運被救回一命，但是醫生對他的心臟為什麼會突然停止仍然並不清楚，醫生必須查明真正原因才能做有效治療。

英格蘭足球總會（Football Association）心臟專科醫生沙爾馬（Sanjay Sharma）表示，29歲的埃里克森為自己的生命奮戰，醫生現在必須找出引起他心臟驟停的背後原因。

英國心臟基金會（British Heart Foundation）說，心臟驟停最常見的其中一個原因就是會有致命危險的心律不整。

其他可能原因還包括心肌症，或者稱心肌病變，是影響到心臟肌肉大小、形狀或厚薄的疾病統稱，這是有遺傳性的，另外還有心肌炎，也就是心肌發炎。

醫生現在要對埃里克森的心臟進行非常精密的掃描，檢查是否有微小的傷痕或不正常情況，這些問題在職業足球員的定期身體健康和心臟檢查當中可能不會被發現。

英國的所有職業足球員從16至25歲每兩年都必須接受一次精密的心臟檢查。仔細檢查心臟功能和結構是否有任何可疑的不正常情況。

不過就算再精密的檢查，醫術再高明的醫生，也不能完全100%的保證心臟檢查一定能找出潛在的問題。

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沙爾馬表示，一些心臟的異常症狀並不會在青少年階段，或是16到25歲之間出現。「你有可能等到20多歲，或30多歲才開始出現心臟異常症狀。」

對足球運動員來說，一位體能處於巔峰狀態的健康的運動員，也可能會在比賽中間突發心臟驟停而倒下，就像埃里克森一樣。

有可能這與最近一次的身體不適或生病有所聯繫，有可能之前的疾病讓心臟的負荷增加。

如果醫生查明心臟驟停背後的真正病因，有些問題或許是能解決，能治療的，但也有些問題是無法復原，無法治療痊癒的。

心臟驟停是心臟突然停止收縮，無法運送血液至全身各處，導致大腦缺氧，意識不清，暈厥倒地，呼吸停止。

心臟驟停和心肌梗塞並不一樣，心肌梗塞是心肌的血液循環突然中斷，通常是因為冠狀動脈血液阻塞所造成的。

罕見案例

埃里克森不是唯一一個在足球場比賽時發生心臟驟停不支倒地的足球員。

2012年，英格蘭足總杯1/4比賽時，博爾頓球員，23歲的姆安巴（Fabrice Muamba）突然倒地不起，當時他的心臟驟停長達78分鐘，後來幸運救回一命。

2003年，喀麥隆國家代表隊足球員馬克-維維安·福伊（Marc-Vivien Foe）在喀麥隆對戰哥倫比亞比賽時突然心臟病發，送院後不治死亡，當時他只有28歲。

英超球隊水晶宮的醫療團隊負責人伊克巴爾（Zafar Iqbal）表示，「職業運動員持續性的進行高強度的鍛煉和訓練，心臟比一般人承受更大的壓力，增加了職業運動員面臨的風險。」

但他表示運動員心臟驟停還是比較少見的案例。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 心臟驟停是心臟突然停止收縮，無法運送血液至全身各處

不只是體魄強健的足球員會發生心臟驟停，任何人在任何時候都有可能發生心臟驟停。

在英國，每個星期有12名不到35歲的人死於心臟驟停。每年，有3萬人在醫院之外發生心臟驟停，需要急救，當中只有十分之一的人生還。

足球員的心臟可能比一般人的更大，運作效率也更高，和抽煙的人和不健康飲食習慣的人相比，他們發生心血管疾病和心臟問題的風險較低。

但是比賽或訓練時的脫水、高熱和身體不適或生病，可能會給心臟帶來額外壓力，對發生心臟驟停產生影響。

分秒必爭

伊克巴爾表示，心臟驟停時，必須立刻進行心肺復蘇術急救，然後使用心臟除顫器電擊心臟，每個人都應該要知道如何操作。

他說，要救活心臟驟停的人必須分秒必爭，每耽誤一分鐘的時間，生還機會就減少10%。

進行CPR心肺復蘇術急救在某些情況下能讓生還機率增加兩倍以上，而附帶有語音操作說明的自動心臟除顫器（AED）更是每個學校都應該具備的救命工具。

在英國，許多公共場所，包括辦公大樓、機場、購物中心和社區中心等地方，都備有心臟除顫器。