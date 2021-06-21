氣候變化：拯救地球6個你意想不到的方法

59 分钟前

圖像加註文字， 對付氣候變化也可以有許多你可能意想不到的創意方法

解決氣候變化可能是人類面臨的最大挑戰，世界各地有很多人在嘗試用不同方法應對，有些方法可能讓你意想不到。

1. 提高女性受教育率

圖像來源，Amelia Flower @ameliaflower 圖像加註文字， 聯合國兒童基金會2020年的調查發現，小學學齡階段失學的女生比男生多550萬人

在全球範圍提高人們的受教育率似乎不需要再多說，但是提高女孩子的教育普及率卻不只能帶來社會和經濟的好處，而且還能協助對抗氣候變化。

部分原因是女孩子在學校接受教育越久，她們就越晚才會生孩子，如果能在2050年以前讓全球的所有女孩子能能接受完中等教育，那麼世界上將比現在所預測的要減少8.4億人口。

談論到氣候變化，人口的確是個敏感的話題，和富裕國家相比，貧窮國家人口的碳足跡相對少很多，但是全球人口整體持續成長會讓地球資源日益吃緊。

圖像來源，Amelia Flower @ameliaflower 圖像加註文字， 研究顯示提高女性參政有助於環境氣候政策

讓女孩子受教育影響的還不只是人口的統計數字而已，受教育的女性就業、從商、從政的機會更高，是保護地球氣候的秘密武器。

研究顯示讓更多女性負擔更決策性角色能改善氣候政策，原因是女性領導人更願意聆聽科學性建議，這一點可以從世界各國應對新冠疫情的措施看得出來。

如今有許多慈善機構投資在教育的普及上面，而且也收到了成效，世界各地女孩子的受教育率正在提高，孟加拉1980年代只有39%的女性受過中等教育，現在已經提高到了70%。

2. 竹子：不只是大熊貓需要竹子

圖像來源，Rohan Dahotre @rohandahotre 圖像加註文字， 竹子是生長速度最快的植物

竹子是世界上生長速度最快的植物，不只有頂端分生組織能夠生長，竹子各節都有居間分生組織，每節都在同時生長，竹子的碳吸收速度也比其他的樹木更快，竹子經過加工再造之後硬度甚至超越鋼鐵。

竹子的各種特性使其成為建築和製造家具的超級可持續性材料。

過去在中國，人們普遍認為「買不起木材，只能用竹子」，但是現在竹子改頭換面，竹製品不僅具有可持續性，而且還是鋼鐵、鋁金屬、塑料和混凝土的低碳替代品。

圖像來源，Rohan Dahotre @rohandahotre 圖像加註文字， 種植竹子能防止土壤流失，降低水患風險

種植竹子對環境還有其他好處，竹子比容易受到害蟲侵襲，能夠增加土壤肥沃程度，避免土壤流失，降低水患風險。

印度尼西亞的環境竹子基金會（Environmental Bamboo Foundation）是致力於土地重新恢復和吸收碳排放的慈善機構，該機構計劃建立1000個「竹子村」。

每個竹子村的周圍有20平方公里，由竹子和其他莊稼和禽畜組成的森林，該機構希望能推廣計劃到9個其他國家。

工作人員阿里夫表示，「全部加起來，每一年竹子村能從大氣中吸收移除10億噸二氧化碳。」

3. 用法律對付污染大戶

圖像來源，Rohan Dahotre @rohandahotre 圖像加註文字， 結合各種法律能夠對抗污染大戶

有越來越多的環境和氣候律師用法律途徑來解決氣候變化問題，事實上，法律系統是對抗污染大戶（不論是企業或政府）最強而有力的武器。

最近，荷蘭法庭裁定殼牌石油（Shell）必須遵照法律要求削減碳排放，符合巴黎氣候合約的政策規定，這就是一個歷史性的判決案例。

能起到作用的還不僅是與環境相關的法律，具有創新精神的律師還引用人權法，勞工就業法，甚至是企業法來對付氣候變化問題。

2020年，一個只擁有35美元股份的小股東團體成功阻擋波蘭一家煤炭工廠的興建，他們是如何做到的？一個環保團體利用其在波蘭能源公司的股份，並引用企業法來挑戰該公司對煤炭工廠的支持。

法庭最後認定，興建一家新的煤炭工廠程序違法。

4. 淘汰漏氣冰箱

圖像來源，Dandy Doodlez @dandydoodlez 圖像加註文字， 妥善回收處理廢棄冰箱能有驚人的效益

每個冰箱、冷凍櫃和冷氣空調都含有化學冷卻劑，例如氫氟碳化合物（hydrofluorocarbons, HFCs）。

而氫氟碳化合物是種有毒的溫室氣體，危害程度甚至大過於二氧化碳，對地球環境造成巨大威脅。

2017年，世界各國領袖同意逐步淘汰這種化學冷卻劑，這樣能降低全球氣溫升高0.5度。

但是目前現有的冰箱、冷凍櫃和冷氣空調數量之大，氫氟碳化合物的危害仍然不可忽視，而且冰箱、冷凍櫃和冷氣空調機在使用壽命快到期的時候容易洩露氫氟碳化合物，因此回收和安全處理這些裝置至關重要。

世界各地有許多專業團隊致力於回收處理冰箱、冷凍櫃和冷氣空調，他們還會到舊工廠倉庫四處尋找報廢的冰箱冷凍櫃和冷氣空調，並妥善回收處理。

5. 滑溜船隻

圖像來源，Kingsley Nebechi @kingsleynebechi 圖像加註文字， 科學家研究清除藤壺的特殊方法

國際船運業對世界經濟有很大的影響力，90%的國際貿易由船運輸，而船運的碳排放佔人造排放量的2%，未來數十年這個數字還會有所增長。

我們如此依賴船運業，而同樣依賴船隻，並附著於船體下的微小的海洋生物——藤壺，卻給我們帶來的很大的麻煩。

船殼上附著太多的藤壺會增加船運航行阻力，並浪費燃料，因此需要定期清理，並塗上防止藤壺附著的特殊塗料。

和「滑溜船隻」相比，附著有藤壺的船隻燃料浪費可達25%，排放更多溫室氣體，全球一年浪費310億美元的燃料。

圖像來源，Kingsley Nebechi @kingsleynebechi 圖像加註文字， 利用機器清洗船體，避免藤壺等海洋生物附著，有利於船隻航行效率，減少燃料浪費降低碳排放

為了避免燃料浪費，防止藤壺附著，船運業使用多種方法讓船變得更滑溜，包括一種特殊的紫外線塗料，以及利用機器清洗船體。

基本概念是預防重於治療，減少船底附著的粘液，這樣就能避免海洋生物附著，這就像我們每天早晚刷牙預防齲齒一樣。

6. 超級稻米

圖像來源，Sarina Mantle @wildsuga 圖像加註文字， 全世界超過半數人口將稻米作為日常食物

你可能不知道，種植稻米會製造大量碳足跡，事實上，全球稻米生產的碳排放等同於航空業。

這是因為目前大多數的稻米種植在水田裏，但是水稻田裏的水卻阻擋了大氣中的氧氣進入土壤，是生成甲烷的細菌的理想環境。

每千克的甲烷對全球變暖的效應，比二氧化碳還要更高25倍。

為了緩解對氣候的威脅，科學家正在研究一種超級稻米，這個新品種的稻米能在旱田上種植，節省水，並減少甲烷的排放。

國家稻米研究所（International Rice Research Institute）正在研究650種新的稻米品種，試圖培育出最理想的新品種。

科學家希望能在10年之內找出超級稻米品種，讓大多數的稻米在旱田裏種植，降低排放量。