雲南大象北上：讓科學家們感到困惑的野象群千里跋涉
- 蘭加納·特瓦裏（Suranjana Tewari）
- BBC記者
大象天生聰明絶頂，日復一日研究大象的專家們已經對牠們的習性有很多了解。
然而，中國一群來自瀕危族群的大象卻讓全球的科學家們目瞪口呆，同時也吸引了全中國的關注目光。
大象進行短距離遷徙並不罕見，但這群大象已在中國跋涉了一年多。從原始棲息地一路走至500公里（310英里）以外的地方。
牠們在去年春天從中國西南部的西雙版納國家級自然保護區出發，這裏靠近緬甸和老撾邊境。
象群開始向北遷徙，並在過去幾個月突然出現在許多村莊、城鎮和城市。
人們看到牠們打開房門，「打劫」商店、偷吃食物、在泥地裏玩耍、在河中洗澡，以及在森林裏打盹。
牠們還被發現掃蕩了莊稼地，並在人類的院子裏溜達——有一次，牠們成功用鼻子打開水龍頭，排隊輪流解渴。
牠們又開始南遷，最近一次被發現是在玉溪市附近的十街鄉。
目前還不清楚牠們是否正在返回，以及牠們最初為何踏上這段旅程。這是中國已知的大象最遠的一次遷徙。接下來會發生什麼也是未知。
科學家們的困惑
「事實是，沒有人知道（原因），」紐約城市大學亨特學院的大象心理學助理教授約書亞·普羅尼克（Joshua Plotnik）對BBC說。「這幾乎可以肯定與對相關資源的需求有關，比如食物、水、住所。在亞洲象野外生活的大多數地方，人類干擾活動增加，導致棲息地破碎、流失和資源減少，這應該說得通。」
普羅尼克補充說，這場遷徙還可能與該群體的社交形式有關。
大象是母系氏族，由最年長、最聰明的母象領導著祖母、母親、姑母和兒女。
在青春期後，雄性往往分開獨自行走或與其他雄性在短時間內組團。它們與雌性暫時聚集在一起進行交配，然後再次離開。
然而，這群大象出發時由16或17頭大象組成，其中包括三頭公象。但一個月後，兩隻公象離開了象群。本月早些時候，另一隻也脫離了隊伍。
「這並不罕見，但我很驚訝牠們能呆那麼久，這可能因為是在不熟悉的地方。當我看到牠們走進城鎮或村莊時離得很近，這是緊張的表現，」西雙版納熱帶植物園首席研究員、教授阿希姆薩·坎波斯-阿塞茲（Ahimsa Campos-Arceiz）說。
與其他哺乳動物相比，大象的行為更接近人類，牠們會感知一系列的情感，比如出生時的喜悅、死亡時的悲傷和在陌生地區的焦慮。
當其中兩隻母象在旅途中分娩時，研究人員也感到驚訝。
「大象習慣性很強，生活很按部就班。在即將分娩時遷移到新的地方是很不尋常的。牠們會盡可能找一個最安全的地方，」贊比亞野生動物保護組織「國際游擊護衛隊」（Game Rangers International）的麗莎·奧利維爾（Lisa Olivier）對BBC說。
奧利維爾表示，這些大象睡在一起的標誌性照片也很不尋常。
「通常情況下，小象是睡在地上，大象則靠在樹上或白蟻丘上。因為牠們太大了，如果遇到任何威脅，需要很長時間才能站起來，躺下會給它們的心臟和肺帶來很大壓力，」她說。
「牠們躺著的事實表明，牠們都筋疲力盡了，完全沒有力氣了，這一切對牠們來說都是從未有過的。它們交流的主要方式是次聲波，也就是腳震動的聲音。但在城鎮裏，牠們聽到的是車輛的聲音。」
可能在尋找新家
科學家們一致認為這不是遷徙，因為它沒有遵循固定的路線。
然而，由於廣泛的保護工作，中國是世界上為數不多的大象數量正在增長的地方之一。
中國已嚴厲打擊偷獵行為，這讓雲南的野生大象數量從上世紀90年代的193頭增加到今天的300頭左右。
但是，城市化和森林砍伐減少了大象的棲息地。因此，專家們認為，牠們可能正在尋找一個能更好獲得食物的新家園。
這些叢林中的巨無霸是挑剔的進食機器和饕餮之徒。因此，牠們每天要花很多時間尋找150到200公斤的食物。
空中監控
讓專家們感到很高興的是，在象群的此次跋涉過程中，沒有發生任何與人類的危險衝突，而且還有很多其他的積極方面。
官方部署的監測大象的無人機在不干擾象群的情況下，為研究人員提供了大量高質量的信息，並為興奮的公眾提供了難忘的照片。
奧利維爾還強調了中國各級政府和保育組織在保護象群方面的合作。
近幾個月來，官員們一直在投置食物誘餌，並用卡車封鎖道路，將大象重新引導到安全地帶。
「我很高興，這種方法不是很有侵擾性。一個非常常見的錯誤是試圖告訴大象牠們應該要做什麼。大象並沒有進化到可以被告知該做什麼，」坎波斯-阿塞茲說。
「當我們試圖告訴牠們在長途跋涉中該做什麼時，牠們會產生很多攻擊性行為，」他說道。
中國媒體每天都在關注這群大象的情況。象群已在社交媒體上成為熱門話題。
這些關注提高了中國人對瀕危大象困境的認識和敏感度，而全球的關注可能會產生深遠的影響。
「這種關注和曝光將有助於全世界的環境保護，」奧利維爾說道。