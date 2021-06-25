新加坡致力綠色革命 傳統與科技能否幫助實現零廢棄？

彼得·霍斯金斯（Peter Hoskins）

BBC駐新加坡商務記者

49 分钟前

圖像加註文字， 吳女士過去三十年的工作是拾荒。

未見其人先聞其聲。在看到吳女士之前，早就能聽到她過來的聲音。

在寧靜的清晨，她那輛滿載廢舊品的手推車發出低沉的嗡嗡聲，迴蕩在新加坡歷史悠久的中峇魯地區的街道上。

吳女士在當地被稱為卡朗古尼（karang guni） ，專門從事收撿破爛廢棄物的工作，即傳統的拾荒者 。

拾荒者什麼都撿：從舊報紙、飲料罐、二手衣服到被人廢棄的電子設備。他們通常會把這些東西賣給其他收舊貨的商人或回收公司。

卡朗古尼（Karang guni）出自馬來語，指傳統上用來搬運貨物的大麻袋。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新加坡的拾荒者收集人們扔棄的東西

如今，收舊貨拾荒已經不再用麻袋，取而代之的是像吳女士所用的手推車。回收廢品有的用四輪平板車，有的用兩輪有袋手拖車，當然還有卡車和貨車。

三十多年前，吳女士開始拾荒，因為她想賺些額外的錢來補貼女兒出國留學。

「我當時40多歲，還是一名護士。我總是在下班後到處收集報紙、雜誌和書籍。自從我退休以後，我每天都在做這件事。」吳女士停下手中的活跟我說。她總是忙忙碌碌的，難得歇了一口氣。

現在，她已經78歲了，對許多只有她一半年齡的人來說，她日復一日的工作聽著都不容易。

「我每天早上4點起牀，4點30分前離開家。我推著我的車在附近轉悠，收集廢棄的報紙和罐子。我在外面呆上大約四到五個小時，然後我回家，一天的工作就做完了。」

零廢棄

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拾荒婦女推著車子走在繁忙的交通中

雖然收廢品在許多國家似乎是不復存在的一種古老謀生方式，但他們仍然在新加坡存在，而且很可能仍然會繼續存在下去。

新加坡被稱為世界上最乾淨的城市之一，其龐大的收廢品的人群是這個城市國家最早的回收利用者。即使在新加坡這個總量3800億美元的經濟體中，政府也認為拾荒者在其可持續發展計劃中發揮著重要作用。

新加坡2030年綠色計劃涵蓋了一系列的可持續發展目標，包括在未來十年內將送往垃圾填埋場的廢物量減少30%。

為了防止新冠病毒蔓延，全球經濟活動幾乎停頓，新加坡回收物減少，回收行業受到疫情的嚴重打擊。

負責新加坡回收工作的國家環境局（NEA）認為，這只是一個小插曲，現在國家的重點計劃是要成為一個零廢棄經濟體。

圖像來源，SembWaste 圖像加註文字， 科技用於開發廢品收集網絡。

新加坡國家環境居可持續發展部主任Christopher Tan說，他認為拾荒者們無論男女在這個城市國家的回收網絡中發揮著作用，因為新加坡要實現遠大的零廢棄目標。

他說：「他們對目前的廢物收集方法是一個補充。從人們家門口收集可回收利用的物品仍然不容易。但拾荒者們有自己的渠道網絡。他們還知道什麼可以回收，什麼不能回收。」

新加坡依靠私營公司來管理島上的垃圾收集、廢物處理和回收服務，而正是這些公司與拾荒者們合作。

下一代

圖像來源，SembWaste 圖像加註文字， 新加坡一個回收中心，工人手工分揀廢品。

SembWaste就是這樣一家公司。它創建了一個應用程序ezi幫助拾荒者在工作期間與公司聯繫，也幫助那些希望在家門口收集回收物品的公眾。

SembWaste的商業總監Goh Siok Ling說：「我們已經與一個拾荒者群建立了合作關係......他們中有100多人用上了應用程式ezi。」

32歲的Aiden Ang是新一代拾荒者中的一員。在獲得電信工程文憑後，他選擇像父親一樣，加入服裝回收行業，而不是從事更主流的職業。

儘管由於新冠疫情的原因，回收業出現了下滑，但他對回收行業的未來充滿信心。

「我個人認為，從長遠來看，這個行業會一直存在。由於教育普及，每個人都在養成回收的習慣。我相信在未來的幾年裏，從事回收行業的人數將會增加。」

他認為使用應用程序是一個很大的進步，「公司有年輕人加入好比注入新鮮血液，我們可以用更好的方式經營業務，特別是通過技術手段」。他說這是他說服自己進入這個行業、並要改善這個行業的原因。

「對於有興趣參與回收活動的居民來說，這超級方便。對於我們這些經營者來說，它幫助我們組織操作流程，並非常有效地處理交易。」

Aiden Ang 還說，他從中還看到了年輕人的機會，因為這個行業目前是由像吳女士這樣年長的廢品收集者主導，其中許多人已經接近退休。

「我想繼續下去」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新加坡的遊艇碼頭區充滿了餐館、酒吧和咖啡館，它們都需要廢物收集和回收。

雖然吳女士可能不屬於新一代精通技術的拾荒者，但她還不打算放棄她的手推車。

她說。「我把我收拾來的物品賣給另一個開著卡車來的舊貨商。他生意很忙，因為很多老人都和我一樣，他也從他們那裏收廢品。」

對拾荒者行業的批評也時常出現，如這個行業依賴老年人，而他們所付相當的的體力勞動，所得的報酬卻很低。

但對吳女士來說，現在收廢品已經並不是完全為了錢了。自從丈夫去世後，她就和一個女兒一家生活，日子過得很舒適。

「我就是忙慣了，閒不下來。女兒們都要我不再做了，但是我寧願每天撿廢品，也不願意在家裏坐著。」