美國名媛的非凡人生：放棄紅塵奢華成為靜默修女

哈列特·奧萊爾（Harriet Orrell）

BBC國際台記者

18 分钟前

圖像來源，Courtesy of Mark Miller 圖像加註文字， 美國社交名媛把最後30年獻給了上帝。

92歲的修女瑪麗·約瑟夫（Sister Mary Joseph）在修道院修行了30多載後去世。瑪麗做修女伊始曾發誓，要保持靜默、忍受孤獨和貧窮。

然而，瑪麗·約瑟夫的人生故事非同尋常。

社交名媛

在做修女前，她曾是美國舊金山一名富有的社交名流，名為安·拉塞爾·米勒（Ann Russell Miller）。

她經常舉辦豪華派對，擁有歌劇院的季票，還是10個孩子的母親。

安出生於1928年，從小就夢想做修女，但長大後卻因墜入愛河放棄了修女夢。

20歲時，她嫁給了太平洋瓦電公司（Pacific Gas and Electric，又稱太平洋煤氣電力公司）副總裁理查德·米勒（Richard Miller）。

「英雄母親」

據她最小的兒子馬克·米勒在推特上介紹，27歲時，安已經是5個孩子的媽媽。之後她又生了5個孩子，一共10個孩子， 可以組成2個籃球隊，並且是5男、5女。

安把它稱為「計劃生育」。

馬克在推特上寫道：「她有無數朋友。她抽煙、喝酒、打牌，還會在開放水域潛水。」

「她開車又快、又瘋狂，以至於坐車的人不由自主地猛踏假想剎車，下車後都腳疼。但是，安在同一天成功戒煙、戒酒、戒咖啡因，而且，並沒為此讓別人遭殃。」

圖像來源，Courtesy of Mark Miller 圖像加註文字， 安年輕時喜歡吸煙、喝酒與打牌。

安和家人住在俯瞰舊金山灣一棟有9個臥室的豪宅中。她經常帶朋友們一起去滑雪度假、乘地中海遊艇以及參加考古挖掘。

有一段時期，她曾擔任22個不同董事會的成員，為有天賦的大學生、無家可歸者以及羅馬天主教會募捐。

申請做修女

1984年，安的丈夫患癌症去世。就是那時，她開始申請加入被認為是世界上最嚴格的修女會之一的漫長旅程。

五年後，她放棄了自己所擁有的一切，加入了伊利諾伊州德斯普蘭斯的加爾默羅（又稱迦密山，俗稱聖衣會）聖母修女會（the Sisters of Our Lady of Mount Carmel in Des Plaines, Illinois）。

圖像來源，Courtesy of Mark Miller 圖像加註文字， 修道院不允許太多來訪者，即使有也是隔著金屬格柵。

加爾默羅修女（Carmelite nuns）與世隔絶、虔信苦行，除非有必要、例如看醫生時，她們基本上生活在靜默中。修女們只在必要時才講話，更多時間用於沉思和祈禱。

馬克表示，媽媽跟其他修女不一樣。她不擅長唱歌，在修道院履行各種職責時經常遲到。還朝修道院的狗扔棍子，這是不允許的。

馬克說，在媽媽33年的修女生活中他只見過她2次。但不能擁抱或是有任何身體接觸，因為中間隔著雙重金屬格柵。

安共有28個孫子/孫女，其中一些她從未見過面。她還有十幾個曾孫/曾孫女，她從未抱過他們。

圖像來源，Courtesy of Mark Miller 圖像加註文字， 安的10個子女，年齡大小順序從右至左。

她的「臥室」很小，裏面的牀是一塊鋪了一層很薄牀墊的木板。

白天，她穿著棕色的修女長袍和涼鞋，和之前打著絲綢陽傘、戴著愛馬仕圍巾和穿著範思哲鞋的樣子有天壤之別。

在61歲生日時，安在舊金山的希爾頓酒店舉辦有800位嘉賓的盛大派對，跟家人和朋友告別。來賓吃著昂貴的海鮮、聽著現場管弦樂隊的演奏。

據說，當時安頭上戴著一個由鮮花編織的花冠，並在身上系了一個氦氣球，上面寫著「我在這裏」，方便人們找到她，和她說再見。

「奉獻給上帝」

圖像來源，Courtesy of Mark Miller 圖像加註文字， 安與丈夫理查德

她對來賓們表示，她人生的第一個30年屬於自己；第二個30年給了孩子們；最後的30年，她要奉獻給上帝。

第二天，安就飛抵芝加哥，成為瑪麗·約瑟夫修女，開始修道院的修女生活。

馬克表示，他和母親之間的關係是複雜的。他說，媽媽出生在1920年代，在下一個世紀的20年代（2021年6月）去世；她既是安·米勒，又是瑪麗·約瑟夫修女。