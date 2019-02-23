英倫風采

漫話英倫

綠色能源與燃煤發電：燃煤電廠該何去何從

英國計劃到2025年結束燃煤發電。但是，遺留下來的大量燃煤電廠該何去何從？其中一個電廠開創了不同尋常的想法：轉換為綠色能源。

  • 2019年 2月 23日

惡魔附體與塞勒姆女巫審判的真相

有多個令人信服的理由認為，300多年前的那次塞勒姆女巫審判源於一名女孩患有神經系統疾病。

  • 2019年 2月 25日

走進英國

蘇格蘭鐵路達人重現世界最精緻的模型鐵路

一群酷愛鐵路模型的專家花費了整整五年時間，將1960年代的蘇格蘭阿羅車站及其周邊世界，極為精細地重新塑造出來。

  • 2019年 2月 26日

迷你屋「不為人知的秘密」

迷你屋看起來棒極了，但市場營銷的大肆宣傳中，並不會提到它不為人知的另一面。

  • 2019年 2月 15日

人物特寫

留英「海歸」第一人——清朝書生黃亞東

200多年前的乾隆年間，廣州青年黃亞東來到英國。但是他的人生故事只留在一幅油畫上。

  • 2019年 2月 25日

人物：一位80後英國共產黨人的自白

"我從少年時期就崇拜毛澤東，後來在牛津大學我選擇了學習中文和中國歷史。我現在是一個堅定的馬列主義者，追求共產主義理想。"

  • 2017年 6月 2日

你問我答

健康的困惑：鮮果汁是否等同水果

許多人認為新鮮的果汁是獲取大量維生素的健康方法，但這是真的嗎？另外，果汁會對我們的血糖和胰島素有什麼影響呢？

  • 2019年 2月 14日

退而不休：高齡再就業改變人生軌跡

戰後嬰兒潮時期出生的一代人正推動零工經濟發展；他們抓住人生第二次機會，用第二專長活出新人生。

  • 2019年 2月 8日

玩轉英倫

《王朝》紀錄片拍攝者如何追蹤老虎？

在叢林裏如何尋找老虎的蹤跡，BBC野生動物紀錄片《王朝》的導演可以告訴你他的經驗。

  • 2019年 2月 7日

圖輯：探秘倫敦城市綠地花園

倫敦有許多花園綠地屬於私人所有，但其中一些私人花園每年會對公眾開放一次。讓我們來一探倫敦私家花園裏的秘密。

  • 2018年 3月 27日

特別推薦

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記憶缺失：科學研究發現的正反兩面