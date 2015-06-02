漫話英倫：羞於啟齒的英國少年

Image copyright PA Image caption 只有五分之二的英國少年兒童可被列為口腔衛生良好。它的標凖是沒有齲齒、牙齒損壞或牙垢。

「不苟言笑」、「羞於啟齒」，被英國少年賦予新解。

在學校有壓力、回到家裏有壓力、點擊進入社交媒體還是有壓力！成長的煩惱多多，笑口難常開，可以理解。

而今天要說的英國少年的「羞於啟齒」，「羞」來自於「齒」。笑口難常開，只因牙不好。

一代壞牙 壞牙一代

英國全國兒童牙齒健康普查公布的官方數據令人齒寒：英國幾乎一半的少年兒童有齲齒等牙齒疾病，對日常生活造成影響。

三分之一的少年兒童因為牙齒有毛病而感到尷尬，不願意露齒一笑或開懷大笑。

在一個文明發達的工業國家英國，根據官方迄今最詳盡的普查顯示，只有五分之二的少年兒童可被列為口腔衛生良好。它的標凖是沒有齲齒、牙齒損壞或牙垢。

接近一半（46%）的8歲兒童的乳牙有齲齒。15歲少年的恆齒（成年永久性牙齒）中，有相同比例的齲齒。

2013-14年，英格蘭地區5-9歲的兒童中，有26000人因多枚壞牙要拔掉而不得不住院。這些兒童中，多數需要將4-8顆腐爛的乳牙拔除，需要拔除壞牙最高達全部20顆乳牙！

一口壞牙，張嘴漏風。開口大笑，好意思麼！

吃糖多多 刷牙草草

英格蘭公共健康事務負責人懷特說，齲齒是一個非常嚴重但完全可以預防的疾病。這個普查結果表明，減少軟飲料和食品中糖的攝入量以及普及正確的刷牙常識，是當務之急。

懷特一言道破了導致英國少年兒童牙齒健康狀況惡化的兩個主要因素：一是糖吃的太多，二是刷牙不認真或不正確。

對牙齒造成損害的不僅是有形的糖塊兒。汽水軟飲料和果汁的「殺傷力」尤其嚴重。而且，關鍵甚至不在吃糖的數量。

英國牙齒健康基金會的阿特金斯說，一個需要記住的重要信息是，造成兒童齲齒的不是吃糖的多少，而是吃含糖食品和飲料的次數。

阿特金斯解釋說，糖可以導致牙斑中的細菌產生酸，是這些酸侵蝕兒童牙齒的瓷釉導致齲齒和腐爛。

普查顯示，12歲的兒童中，六分之一的人每天喝高糖軟飲料超過4次，而各年齡段的兒童中，五分之一的人沒有早晚兩次刷牙。

Image copyright k Image caption 對牙齒造成損害的不僅是有形的糖塊兒。汽水軟飲料和果汁的「殺傷力」尤其嚴重。

人窮牙糟

英國全國兒童牙齒健康普查還勾畫出一幅英國兒童的「爛牙圖」和其背後的社會因素。

北愛爾蘭的兒童在全英國兒童中牙齒健康狀況最差，15歲少年中，高達72%的人有不同程度的齲齒。同比，威爾士為65%，英格蘭為44%。

換而言之，英國少年兒童的齲齒程度與地區富裕程度成反比。越富裕的地區，兒童齲齒發病率越低，反之亦然。

英國牙醫協會的沃姆斯利說：「在今天的英國，兒童居住地的郵政編碼或他們父母的收入仍然決定他們是否能一臉笑容的長大還是滿口壞牙，這是個醜聞」。

監督刷牙

英格蘭公共衛生健康負責人懷特說，來自低收入家庭的孩子患齲齒的可能性翻倍。齲齒不但造成痛苦，而且影響孩子的自信心和自尊心，可能對孩子造成終生影響。

英國醫療服務監督指導機構、英國國家健康保健優化研究所NICE發佈的最新指導原則建議，在兒童齲齒高發地區的托兒所和小學裏，要推廣「監督之下」的刷牙項目。

NICE 的報告說，在貧困地區和低收入家庭，兒童及成年人齲齒發病率不成比例的高。報告建議，地方政府在確定了可以受益的地區後，應向小學和托兒所及家長髮放免費的牙刷和牙膏，鼓勵他們在學校和回家後刷牙。

其實，對於絕大多數小小年紀一口壞牙的英國孩子，關鍵不是他們的父母窮的買不起牙膏牙刷，而是對刷牙重要性的認識不足。

我想用NICE報告中的一句話作為結束語，也算是對讀到這篇文章的父母們的一個提醒：

「許多人以為，孩子的乳牙健康無所謂，『反正要換牙』。然而，嚴重的齲齒、牙齦疾病和不良口腔衛生會對成年後的健康造成負面影響」。