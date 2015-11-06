漫話英倫：呵護心靈 善莫大焉

Image copyright PA Image caption 查理和他的親友一起照「自拍」。照片上，查理嘴巴咧到了腮幫子，眼球快要爆出眼眶。

接連發生在一老一少兩位普通英國人身上的故事，讓我想起一句古訓：「勿以小善而不為」。

先從少的說起。

上周末在倫敦Twickenham體育場舉行的橄欖球世界杯決賽，新西蘭All Blacks力克澳大利亞隊，成為橄欖球世界杯賽史上第一支蟬聯冠軍的隊伍。

東道主英格蘭隊小組未能出線，也創了一個橄欖球世界杯第一，家鄉父老面前丟盡顏面，也讓不少英格蘭球迷「移情別戀」，迷上了新西蘭隊。

難忘一夜

14歲的少年查理·萊恩就是其中一位。他和叔叔、堂兄弟一班人馬在看台上為新西蘭隊吶喊助威。新西蘭隊奪杯後的授獎儀式剛結束，查理就按捺不住激動，跳過看台欄桿，衝上草坪，要擁抱他心目中的英雄。

沒等查理抱住新西蘭的隊員，他就被一名保安一個餓虎撲食按倒在地。保安的動作毫不遜色於橄欖球星的身手。

這一幕，透過攝像機鏡頭，傳遍全球。接下來的一幕本來是可以想像的：查裏灰溜溜的被押送回看台，家長的訓斥、小哥們兒的調侃，社交媒體上的揶揄…弄不好還會被當作「小橄欖球流氓」記錄在案。

這一切都沒有發生。發生的一幕讓查理做夢都想不到。新西蘭隊球星比爾·威廉姆斯一手推開保安，一手把查理拉到自己懷裏。

威廉姆斯拉著查理的手，一直把他送回看台，並與查理和他的親友一起照「自拍」。照片上，查理嘴巴咧到了腮幫子，眼球快要爆出眼眶。

威廉姆斯後來在接受採訪時說，他覺得保安出手太重了，查理不過是個孩子，一時激動而已。「為什麼不能成全一個孩子，讓這個夜晚永生難忘？」

Image copyright EPA Image caption 威廉姆斯說：「與其把獎牌拿回家掛在牆上，我寧願讓它掛在那個孩子的脖子上」。

講給兒孫聽的故事

讓查理永生難忘的，不僅是與自己的大英雄「自拍」，而是威廉姆斯接下來的一個動作：把他的冠軍獎牌從脖子上摘下來，掛在了查理的胸前。

而且，不是讓查理照個相過過癮再拿回來，而是送給了查理。

威廉姆斯說：「與其把獎牌拿回家掛在牆上，我寧願讓它掛在那個孩子的脖子上」。

查理的父母后來通過世界杯組委會聯繫威廉姆斯，表示會把獎牌還給他，但威廉姆斯謝絕了。他說：「我知道查理會珍惜它，等他長大了，他會講給他的孩子聽。這比把獎牌掛在牆上更有意義。」

查理的媽媽阿曼達說：「這個故事查理會講給他的孫子們聽。這是一個我們全家都會分享的故事。」

本屆橄欖球世界杯，有很多意外。但這個插曲，會讓全世界許多人記住和珍惜，不僅是查理和他的家人。

丟失的獎章

無獨有偶。 93歲的英國二戰老兵多納德·尼克爾森成為新聞人物，也跟獎章有關。

上個月，家住林肯郡一個小鎮上的尼克爾森應邀參加在林肯市的國際轟炸機指揮中心的落成揭幕儀式。

尼克爾森在第二次世界大戰期間是英國皇家空軍的轟炸機駕駛員，出生入死鏖戰藍天，獲得多枚獎章。

在揭幕儀式上，多架參加過二戰的老飛機將飛過展覽中心，行飛行禮（flypast）。尼克爾森本打算胸前佩戴獎章向飛過頭頂的老戰機行注目禮的。

可是，尼克爾森的獎章卻不翼而飛。老人相信，是他從兜裏掏凖備好的三明治午餐時，不慎將裝獎章的小口袋掉在了從停車場到舉行紀念儀式地點的路上。

Image caption 電台的記者特意為尼克爾森老人一個人安排了飛行禮，彌補老人沒能佩戴獎章參加揭幕儀式和飛行禮的遺憾。

飛行致意

老人懊惱萬分。二戰老飛機行飛行禮時沒有能夠帶著獎章，今生可能不再有這個機會。本周日（11月8日）的陣亡將士紀念日，尼克爾森也不能像過去每一年一樣，自豪的佩戴獎章。

老人的遭遇讓林肯郡的BBC地方電台的記者知道了。BBC林肯地方廣播電台呼籲有金屬探測器的尋寶人幫助老人搜尋獎章。

用金屬探測器尋找埋藏在地下的金銀寶藏，是一些英國人的業餘愛好。雖然偶爾有人發現古金銀器、古幣等中大採，但絕大多數人探測到的是破銅爛鐵啤酒瓶蓋。拿著金屬探測器在田裏掃來掃去，消遣而已。

節目播出後，全國上下近百人拿著探測器來到林肯幫助尋找老人的獎章。大家一通忙乎，最後卻是老人的鄰居在他的家門外發現了獎章，交給了警察。

獎章失而複得，讓老人欣喜萬分。記者來到老人家，要接他再去林肯的國際轟炸機指揮中心。老人以為只是交還獎章的儀式。但是，當獎章佩戴到老人胸前時，一架二戰時著名的蘭卡斯特轟炸機從老人頭頂呼嘯而過。

這架蘭卡斯特轟炸機是英國唯一一架仍可以飛行的二戰轟炸機。電台的記者特意為尼克爾森老人一個人安排了飛行禮，彌補老人沒能佩戴獎章參加揭幕儀式和飛行禮的遺憾。

「勿以小善而不為，勿以小惡而為之」。為一個14歲的少年和一個93歲老人做的兩件「小善」，善莫大焉。