漫話英倫：往火星寄封信要多少錢？

Image copyright m Image caption 奧利弗·吉丁斯給皇家郵政出了個大難題：往火星寄封信要花多少錢？

英國皇家郵政能推算出往火星寄一封信的花費，童真和好奇心卻是無價的。

又到了每年的這個時候。電視上，商家不僅僅是赤裸裸的叫賣，而且動用好萊塢大片的手法，推出自己的「聖誕故事」，也就是借聖誕煽情，塑造自己的品牌形像。

今年花樣翻新的「故事」中，讓我印象最深的是英國百年老店約翰·路易斯（John Lewis）的：

一個白鬍子老頭孤零零獨自一人坐在冰冷的月球上。一束氫氣球飄來，給老人送來一封聖誕賀卡和一份禮物：一個望遠鏡。老人用望遠鏡看到了地球上給他送禮物的小女孩和小女孩一家人過聖誕的祥和溫馨……

白鬍子老頭怎麼成了老嫦娥奔了月？小女孩送望遠鏡讓老頭看到地球上香噴噴的火雞、熱騰騰的聖誕布丁，居心何在？

約翰·路易斯花巨資製作的這個「聖誕故事」顯然缺乏邏輯。想像力嘛，乍看出了圈的豐富，實際上蒼白貧乏。

火星寄信

相比之下，英國一個5歲男孩給英國皇家郵政提出的一個問題，不但想像力豐富，而且更「靠譜」。

奧利弗·吉丁斯給皇家郵政出了個大難題：往火星寄封信要花多少錢？

皇家郵政也下定決心不讓一個5歲孩子難倒。皇家郵政給奧利弗回信答覆說，如果按皇家郵政「正常」的一封信的重量，往返火星5億6千700萬公里的旅程要耗費的燃料折合，往火星寄一封普通信件要花費11602英鎊25便士。

Image copyright m Image caption Nasa還計劃在2020年把一個新的探測車送上火星，並計劃從2023年開始啟動火星載人飛行計劃。

火星郵票

家住蘭卡郡的奧利弗接到回信很興奮，他給皇家郵政回復說：「哇！這是好多錢啊。謝謝你給我答覆，我很愛讀你的回信。寄一封信給火星很貴，要好多好多郵票。」

皇家郵政可不是隨便忽悠小奧利弗。為了給奧利弗一個盡可能凖確的答案，皇家郵政特意致函美國航天局Nasa的火星探測項目組。

Nasa回復說，一封普通信件如果按重量100克算，要把它送上火星折合燃料費用為18000美元。按當日比價換算成英鎊，再加上皇家郵政把信件用國際郵件轉給Nasa的發射基地的費用2.25英鎊，一共是11602英鎊25便士。

皇家郵政特別提醒奧利弗，如果是貼快件郵票，需要18416張，如果是貼慢件郵票，需要21466張。

奧利弗的問題看似不著邊際，但實際上，已經有商業公司在做「太空信件」的生意了。但這些信只是被運載火箭送到地球外層空間軌道繞著地球轉，返回地球後蓋上特別的郵戳以示紀念。

童真無價 好奇永動

Image copyright m Image caption 好奇是推動人類走到今天、走向明天的永動機。

往火星寄封信理論上已經可以做到了，只是錯過了「上一班車」。美國航天局在2012年8月成功的將火星探測車好奇號（Curiosity）送上了火星表面。

Nasa還計劃在2020年把一個新的探測車送上火星，並計劃從2023年開始啟動火星載人飛行計劃。奧利弗想給火星寄信還有機會，只是不知道到那時他是否還保持一顆童心？

荷蘭的一家非盈利公司，「火星一號」，正在緊鑼密鼓的籌劃將人類送上火星。有5名英國人入選100人候選名單。「火星一號」計劃從這100人中最後選定4人，作為人類第一批「火星移民」，在2024年把他/她們送上火星。

爭當第一批「火星移民」的人都抱定了必死的決心。因為「火星一號」的火星登陸計劃是「單程車票」，有去無歸。

有人質疑「火星一號」的技術能力，有人懷疑人類在火星的存活機會，有人嘲笑「火星移民」的荒誕不經……

我們今天習以為常的許多東西，在過去，甚至是短短的過去，比如今天我們能在網絡上做的事情，如果是幾十年前講給人聽，不覺得是癡人說夢嗎？

奧利弗看似充滿童真的問題，折射出的是人類最寶貴的一樣東西：好奇。

好奇是推動人類走到今天、走向明天的永動機。