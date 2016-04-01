漫話英倫：上流精英賽馬會 醉酒打鬧人下流

Image copyright daily mirror Image caption 卡盧瑟斯的「壯舉」被記者的鏡頭調到，撒尿的照片鋪蓋大報小報。

紳士淑女，名流精英，衣冠楚楚花枝招展出席賽馬會。喝點酒，就忘了自己是誰了。

英國格洛斯特郡切爾滕納姆（Cheltenham）城郊的賽馬場，被譽為是英國賽馬的故鄉，歷史悠久。每年3月份舉行的為期4天的「切爾滕納姆金杯賽」，不僅吸引了英國的社會名流，也被當地人稱為是切爾滕納姆的節日。

不過，今年的切爾滕納姆賽馬會，讓當地人也讓全國人記住的，恐怕不是奪冠的賽馬的名字，而是一位出席賽馬會的貴賓。

「撒尿的混球」

取得上屆英甲聯賽亞軍的米爾頓凱恩斯隊（MK Dons ）中場球星卡盧瑟斯（Samir Carruthers）在賽馬場的貴賓包廂中，眾目睽睽之下，不但掏出自己的家伙往啤酒杯裏撒尿，而且在同伴們的嬉笑中把尿潑撒到包廂之外。

卡盧瑟斯的「壯舉」被記者的鏡頭調到，撒尿的照片鋪蓋大報小報。

接下來的，便是卡盧瑟斯捶胸頓足的「懊悔」，痛心疾首的「道歉」。

「我不願看到人們記住我的是『那個撒尿的混球』」，卡盧瑟斯說，「我本應該擔當榜樣的角色。我辜負了國家，辜負了米爾頓凱恩斯，辜負了所有的人」。

不就是個二流俱樂部裏踢球的嗎? 還真把自己當根蔥了。讓卡盧瑟斯真正懊悔的，恐怕是他那惡作劇的一幕被記者抓拍到了。否則，「尿撒包廂」很可能是他在Facebook上吹牛的資本。

開屏的孔雀

Image copyright Getty Image caption 從頭到腳打扮得光鮮照人出席賽馬會，對許多嘉賓來說，不是為了看馬，而是為了看人和被人看。順手賭一把樂呵一下，那是副業。

有必要提一下包廂的價格，6000英鎊。盧卡瑟斯那身西服，儘管只是看照片，沒有手感的判斷，也便宜不了。實際上，出席賽馬會的嘉賓，各個都是「盛裝出演」，華麗誇張的服飾，早已成了賽馬會的一部分。

英國最著名的皇家 Royal Ascot 賽馬會更是如此，參加賽馬會的男男女女都成了開屏的孔雀，爭奇斗艷。光是女人戴的帽子，就讓人眼花繚亂。

這些人是來看賽馬的嗎？

你的懷疑完全有理由。從頭到腳打扮得光鮮照人出席賽馬會，對許多嘉賓來說，不是為了看馬，而是為了看人和被人看。順手賭一把樂呵一下，那是副業。

有必要也提一下Royal Ascot貴賓包廂的價格，最便宜的10000英鎊（這還不包括增值稅）。能進得了包廂，能衣著華麗呼朋喚友的進包廂，是成功的標誌，是財富的標誌，是階級的標誌，是品味的標誌……

達官貴人，名流顯耀，每年都要到Royal Ascot賽馬會上拋頭露面，醉翁之意不在酒。（不能冤枉了伊麗莎白女王陛下，她老人家每年御駕親征Ascot，真是因為喜歡馬）

醉酒的醜態

Image copyright bbc Image caption 喬治四世在他繼位之前作攝政王時，就沉溺於美酒、美女、賭博。賽馬場把他的三大愛好匯集一身。

與一派陽春白雪不相稱的，是每年的賽馬會上，都能看到酒吧外和足球場外常看到的景象：踉踉蹌蹌吐翻了胃，昏昏然酣臥路邊不知今夕是何年。

或大打出手扭做一團。男的動拳腳，女的扯頭髮。2011年的Ascot賽馬會上有超過50人被警察逮捕，是我的印象中看到的最高紀錄。

與酒吧外的醉漢或足球流氓不同的是，賽馬場上鬧事的男男女女，都衣著光鮮，像是女王請到白金漢宮喝茶的賓客。

要是喝茶就沒事兒了。這些人喝的是酒。前面提到 Ascot 的貴賓包廂，1萬英鎊的包廂費外，每個人頭還要交1000的酒水費。說是酒水，只喝酒，不喝水。美酒香檳，一杯接一杯，不停的喝。

許多人，在啟程前往賽馬會的路上就開始喝上了，到了會場，已是人朦朧，馬朦朧。

唉，英國人這點出息。不過，隨手翻翻賽馬會的歷史老帳，今人或許也不必臉紅。

拿國王喬治四世來說吧，他在1820年下令在 Ascot 建造一個新的看台，供皇親國戚和他們的貴客專用，這就是今天的 Ascot 賽馬場上的「皇家看台」（Royal Enclosure）。

在喬治四世治下，皇家 Ascot 賽馬會成了英國上流社會的社交年曆上最重要的活動。而喬治四世在他繼位之前作攝政王時，就沉溺於美酒、美女、賭博。賽馬場把他的三大愛好匯集一身。

當年的一副諷刺漫畫的標題是：「威爾士親王殿下帶著一位淑女前往 Ascot 賽馬會，不過那個女的一點也不淑」。

（責編：友義）