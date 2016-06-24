漫話英倫：歐洲杯賽上的英法草皮嘴仗

Image copyright AP Image caption 球員不像是在草皮場上，更像是在溜冰場上。

2016年歐洲杯足球賽場上草坪如溜冰場，球員跟斗連連。法國人說，都怪歐洲足協欽定的「英國草皮專家」。

本周三晚上，2016年歐洲杯足球錦標賽小組出線賽結束，幾家歡樂幾家愁。

球場上，硝煙暫息，出線隊伍枕戈待旦。球場外，英國和法國的一場嘴仗吐沫星四濺。

不是關於英國的足球流氓。法國防暴警察的警棍和俄國足球流氓的酒瓶已經基本把他們鎮住了。

草皮滑

是關於賽場的草皮，特別是馬賽、里昂和尼斯三地賽場的草皮。

球員在賽場上激烈的拼搶和突然加速跑、急剎車時腳跟不穩滑倒很正常。本屆歐洲杯開賽以來顯得不正常的是，球員接連滑倒，一溜跟頭，經常是在並沒有什麼大動作的情況下。

球員不像是在草皮場上，更像是在溜冰場上。

Image copyright PA Image caption 尼斯賽場開賽前，園丁緊急出動修補草坪。法國草坪協會主席讓·勒闊特說，「觀看歐洲杯的電視觀眾會以為法國園丁無能，但這不是事實，我們蒙受了恥辱」。

從觀眾到電視轉播的解說都注意到了，評球中夾雜著對法國足球場草皮質量的挖苦調侃。

連歐洲足協賽事主管馬丁·凱倫也不得不出面承認：「賽場草皮的質量不過關，我們很不滿意。」

法國人更不滿。法國草坪協會主席讓·勒闊特緊跟著發表聲明說，「觀看歐洲杯的電視觀眾會以為法國園丁無能，但這不是事實，我們蒙受了恥辱」。

怪英國

不是法國園丁無能，是誰之過呢？法國草坪協會主席一口咬定，讓法國蒙受「國恥」，全怪英國。具體地說，只能怪一個「英國花匠」——理查德·黑頓！

黑頓是世界級的賽場草坪專家，也是2016年歐洲杯賽由歐洲足協指定的「草皮質量檢查員」。賽前，黑頓按照歐洲足協的要求對歐洲杯所有賽場的草皮質量做了鑒定。

鑒定結果，黑頓提出部分賽場的草皮質量不過關，需要重鋪。

賽前臨時換新草皮的球場在哪裏？正是球員滑倒最頻繁的馬賽、里昂和尼斯的賽場！

外國草

Image copyright PA Image caption 里昂的賽場草坪用專門的燈光照射養護。法國草坪協會主席讓·勒闊特說，斯洛伐克草與里昂、馬賽和尼斯賽場的土不匹配，斯洛伐克草「水土不服」，所以滑。

法國草坪協會的聲明說，法國專家堅決反對在賽前兩周之內換草皮，但黑頓先生「堅持要這麼做」。

讓·勒闊特說，黑頓拿著尚方寶劍，「你必須按照他說的做，因為歐洲足協要控制一切」。

就算非要換草皮，法國人說，也選錯了草！黑頓選擇的是由一家奧地利公司提供的斯洛伐克草皮，耗資60萬歐元。

法國草坪協會主席讓·勒闊特說，斯洛伐克草與里昂、馬賽和尼斯賽場的土不匹配，斯洛伐克草「水土不服」，所以滑。

有人指出黑頓雖然住在英國利茲，但按國籍算是愛爾蘭人。法國人不管這個「技術細節」，認定他就是「英國花匠」。

或許在法國人眼裏，英吉利海峽對面過來的人都是「英國人」。

怨天公

到目前為止，黑頓保持沉默，沒有還嘴。歐洲足協不幹了，出面為黑頓辯護。

歐洲足協也發表聲明說：「在比賽期間對黑頓的指責是毫無根據的」，歐洲足協表示對黑頓的專家經驗「絕對信任」。

歐洲足協也同時提供了一個它對草皮為什麼這麼滑的解釋：都怪天氣，比賽期間陰雨連綿，地濕草滑。

或許，等下個階段比賽開始，場上硝煙再起，英法兩國的「草皮嘴仗」會偃旗息鼓，至少觀眾是沒工夫理會了。