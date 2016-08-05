漫話英倫: 抓Pokemon抓出的麻煩

Image copyright AP Image caption 在廣島市和平公園，包括核彈爆炸紀念碑附近，有約30處「小精靈補給站」（PokeStop），被搜尋小精靈的孩子們視為「小精靈聖地」。

愚人節，谷歌決定開一個玩笑，逗人們去抓Pokemon。生理和心理還沒有長大的兩代人的魂被鉤去了。玩笑開大發了。

日本廣島的和平公園。在本周末迎來原子彈爆炸受難者71週年紀念日前夕，公園內外忽然湧來一波又一波的青少年。

是日本的千禧年一代忽然對二戰的歷史興趣倍增？似乎不是，因為這些孩子對紀念碑文和展覽館的圖片實物沒有興趣，而是人人舉著智能手機，兩眼盯著屏幕，亦步亦趨。

九泉有知

這些孩子是來抓小精靈Pokemon的。原來，在廣島市和平公園，包括核彈爆炸紀念碑附近，有約30處「小精靈補給站」（PokeStop），被搜尋小精靈的孩子們視為「小精靈聖地」。此外，包括核彈爆炸廢墟遺址圓頂屋在內的3處被設定為遊戲中精靈對戰的「道館」（Gym）。

廣島市在26日以「妨礙前來祈願和平的參拜和觀光者，失去了哀悼亡靈的聖地應有的肅穆氛圍」為由，要求遊戲開發公司任天堂將和平公園從遊戲地標中去除。

無獨有偶。美國華盛頓的猶太人大屠殺紀念館也被抓小精靈的人們困擾，被迫發表聲明說，「在紀念納粹屠殺受害者的地方玩Pokemon Go 是不妥當的」。

原子彈爆炸的冤鬼，納粹屠刀下的孤魂，九泉有知，不知作何感想？

普通社區、尋常百姓家，如果成了小精靈藏身之處，也會被「捕儈」們攪個雞犬不寧。

Pokemon Go 在澳大利亞上線後，玩家們日晝夜聚集在悉尼市西區一社區內抓「精靈」，使當地居民出行及作息受到嚴重影響。日前，有居民將相關視頻發佈到網上「揭醜」。

Image copyright Getty Image caption 谷歌旗下的任天堂公司，Niantic Inc將這個愚人節玩笑開發成Pokemon Go 遊戲，一炮走紅，即刻成為最熱門的遊戲。眾多玩家給網絡帶來的壓力，迫使任天堂不得不分地域逐步讓遊戲上線。

愚人節玩笑

Pokemon Go，中文有多種叫法，「寵物小精靈」、「口袋妖怪」，「精靈寶可夢」，說的都是同一個遊戲。一言以蔽之，它是利用谷歌地圖、GPS衛星定位系統和智能手機，將虛擬現實與設身處地的實景環境相混合，在實景中玩虛擬遊戲。

您先別笑我班門弄斧。我連手機都不用，「斧」之不存，何以「弄」之？本文不是要切磋「捉精靈」的技巧，「養精靈」的訣竅，「斗精靈」的道法。可能讓部分讀者失望了，抱歉。

Pokemon Go 是在兩年前的愚人節「懷的胎」。每年的4月1日，Google 谷歌都要開一個愚人節玩笑，而且玩笑開的一年比一年大。

2014年的4月1日，谷歌決定把90年代流行的視頻遊戲和電視卡通Pokemon 中的小精靈都藏在谷歌地圖裏，挑戰人們把小精靈「都抓到」。為了讓這個玩笑顯得真實，谷歌發佈了一個視頻，聲稱如果你舉著智能手機，小精靈形像會投射在你周圍。

谷歌旗下的任天堂公司，Niantic Inc將這個愚人節玩笑開發成Pokemon Go 遊戲，一炮走紅，即刻成為最熱門的遊戲。眾多玩家給網絡帶來的壓力，迫使任天堂不得不分地域逐步讓遊戲上線。

Pokemon Go 所向披靡，除了伴隨智能手機長大的一代被「一網打盡」外，更重要的，是Pokemon Go 中的「小精靈」，都是上個世紀90年代走紅的任天堂遊戲Game Boy 中的卡通形像。

Image copyright GETTY IMAGES Image caption Pokemon Go，中文有多種叫法，「寵物小精靈」、「口袋妖怪」，「精靈寶可夢」，說的都是同一個遊戲。一言以蔽之，它是利用谷歌地圖、GPS衛星定位系統和智能手機，將虛擬現實與設身處地的實景環境相混合，在實景中玩虛擬遊戲。

20年前在小學操場上交換Pokemon 卡通圖片的孩子們，今天拿著智能手機，再見「小精靈」，懷舊之情油然而生。

生理上還未長大的一代和心理上仍未長大的一代，魂都被勾去了。

勾魂銷魂

魂被勾去了，不是比喻，真的是給勾去了。不信？我舉幾個例子你自己判斷。

在薩塞克斯著名的古戰場Hastings的海灘外，三個衣著整齊的姑娘一步步的走進了海里，時間是晚上九點半，風大浪高，海灘上插著醒目的紅色警告旗。

當地居民報警，海上救生艇緊急出動。三個姑娘被救上船，手裏緊緊攥著手機。她們是在抓小精靈。 薩塞克斯郡的救生艇剛回港，埃塞克斯郡的救生艇又出動了。在South End，幾個男孩子被海潮切斷了退路。漲潮了，沒注意到麼？忙著抓小精靈呢，沒注意到。

英國鐵路公司Network Rail 向任天堂公司發出了「安全擔憂」的警告。鐵路公司擔憂什麼？因為在伯明翰外的鐵路線上，看到有人走在通高壓電的鐵軌間。你沒猜錯，也是「順藤摸瓜」抓小精靈的。

Pokemon Go 7月份才在英國上線，抓小精靈引起的險情幾乎天天上新聞。

也不只是英國孩子缺乏安全意識。美國大孩子懸崖墜落，日本小青年開車追尾…都是抓小精靈鬧得。

Image copyright Reuters Image caption 生理上還未長大的一代和心理上仍未長大的一代，魂都被勾去了。

當然，凡事講究個一分為二。有消極的一面，就會有積極的一面。

凡是Pokemon Go 已經上線的地方，無數家長都有一個驚喜地發現：平日躲在家裏打遊戲、看電視，不鍛煉、懶得動的大小「懶蟲」，忽然精神抖擻，出門狂走，甚至「數過家門而不入」。

辦公室一位同事說，他兒子抓小精靈一周裏走了80公里。我早上出門遛狗，我15歲的女兒忽然要求一起去。平日裏威逼利誘，女兒巋然不動。今天不但早上遛狗，中午還要遛狗，傍晚又遛一次。

吃完晚飯，女兒建議再遛遛狗。我那已經過了不惑之年的狗直吐舌頭喘粗氣。我說不能把狗累著了。女兒說，再走500米就行了。

我和狗都表示拒絕再多走一步。女兒不得不坦白交待。原來，她得了一個稀罕的Pokemon蛋，正孵蛋呢。孵化Pokemon蛋不是母雞坐窩，而是拿著手機走路。因為這個蛋「稀有」，要走10公里才能孵化。

蛋孵化了，一個甲克蟲模樣的怪物齜牙咧嘴舉著大鉗抓子破殼而出。

不是我不明白，這世界變化快。