走進英國：路面安全，警鐘長鳴

Image copyright Image caption 近來倫敦嚴重車禍，大多數與重型貨車有關，並常發生於在繁忙路口。

六月末，常年不見晴的英國終於迎來夏至花開。倫敦四區，醞釀成熟的陽光下卻走過一群黑色嚴裝、神情肅穆的年輕人。他們在一座教堂式建築前停下腳步，放下手中沉甸甸的白玫瑰花籃。濃蔭遮蔽了陽光，在眾人臉上留下陰影。

英國路面安全

這群黑衣年輕人，在為他們的朋友、今年倫敦第8位騎自行車遭遇車禍去世者深深默哀。事故發生在上班時段、金融城的英格蘭銀行附近，逝者名校畢業、初入職場、生活美滿，令人扼腕感嘆人生無常。

此類車禍為在英國、特別是在繁忙大都會的人們敲響警鐘。去年，倫敦有13位騎自行車的人因車禍身亡，前年則是14位。這些車禍大多數與重型貨車有關，並常發生於繁忙路口。

單看數據，倫敦路面上的傷亡人數在過去十年持續降低；然而，生命不可被縮減成為統計數字。

倫敦交通局（Transport for London）承認每一場傷亡都是不能承受之重，並表示正致力於讓路面變得對所有人更安全，尤其在路口為騎自行車者凖備正規、受保護的空間。

數據也顯示，英國不同區域交通狀況差距很大，北愛爾蘭、蘇格蘭的路面比英格蘭、威爾士安全。

Image copyright Image caption 英國某車禍事發地點的追悼花束

宣傳教育與善後

路面安全正在受到政府、媒體、非營利組織的重視。

比如，今年11月將展開的「路面安全周」，鼓勵人們考慮使用公眾交通、行走等其他方式，取代部分駕駛，以形成更加便宜、健康、環保的出行習慣。在駕駛時，則盡量慢速、勻速，保護行人和騎自行車者，同時也可減少燃料用量。

近年來，在英華人的車禍死傷，也得到越來越多的關注。

前文提到的逝者追悼會上，單位同事、近親好友展開雙語的追憶與分享，並自發商討捐款事項，為善後盡一盡心力。

Image copyright Image caption 督促路面安全進程的抗議

同在今年六月，伯明翰一華人家庭遭遇車禍，造成子女2死2傷，母親亦入院手術。學校方面，對孩子「人格成型」的關鍵時期離世而深表痛惜。

僑界、商界多有愛心人士施以援手，譬如英國華人企業家俱樂部，通過網上宣傳和線下商會活動籌得善款過萬，即將進行捐贈。

逝者已矣，生者一方面自身要小心警覺，防止該類事件重復發生；同時可在能力所及範圍內，參與社區與規範建設，讓更多的人免受無恙之災。

（責編:郱書）