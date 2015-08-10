走進英國：網住的慾望

Image copyright z Image caption 倫敦模特沃特豪斯（Suki Waterhouse），英法混血夏裏埃爾（Camille Charriere）（左）

英國品牌博柏利的招牌、倫敦模特沃特豪斯（Suki Waterhouse），搖身一變成了亞馬遜的街頭女孩。英法混血夏裏埃爾（Camille Charriere）的時尚部落格（博客，blog），給品牌帶來無盡靈感。

由英國領銜、時裝界天翻地覆的網絡變革正上演。

從自拍而來

時尚部落格對於時尚達人們來說一定不陌生，然而從這些素人（普通人）博主的自拍找靈感，實屬不一般。

擁有35萬多粉絲的英法混血夏裏埃爾上傳的造型就被品牌拿來複製，她明確表示自己有證據來證明自己上傳到網站的幾套打扮被直接用在了街頭品牌新季的櫥窗裏。

Image copyright BBC World Service Image caption 擁有35萬多粉絲的英法混血夏裏埃爾

的確，購物網站Boohoo的資深社交媒體負責人耐加德（Roxanne Nejad）說：「公司專門有團隊負責時時關注如Instagram和其他社交網絡上，人們上傳的最新造型。之後我們將迅速在6周之內設計並生產出相同產品，以趕上由素人潮人製造的時裝潮流。」

看來品牌走秀並不是唯一捕捉時裝趨勢的地方，網絡社交平台給時裝設計帶來的影響不容小覷。尤其對於素人表現的街頭趨勢，能夠快速通過自拍上傳得到凖確的市場反饋，完全沒有「閉門造更」的風險。

越來越多的評論文章指出社交媒體徹底改變了人們消費時尚的觀念和方式。與其說社交網絡影響時裝設計，不如說設計師開始懂得從上傳的素人自拍來討好消費者。

該負責人認為也有一些商家對於快速反應、顧客至上的銷售策略，十分謹慎。因為社交媒體被認為是「隨用隨扔」、漫不經心的文化現象。 然而在Conlumino做零售業分析員的麥卡錫（Sophie McCarthy）說：「Instagram效應對於時裝界來說，是個很好的機會。」簡言之，社交媒體時時更新潮流，商家如若迅速作出回應，推出合時宜的商品，便會大獲成功。

請「自投羅網」

日前網購巨頭亞馬遜也投身線上時尚，在倫敦開設了自己的時裝攝影棚。當提及為何鎖定倫敦為他們大本營的時候，亞馬遜時裝副主席布徹（Sergio Bucher）說：「想要一舉成為線上時裝寶地，把工作室設在世界時裝之都的倫敦，十分能體現我們的野心。」

Image copyright BBC World Service Image caption 倫敦模特沃特豪斯

他明確表示，Shoreditch是倫敦創意的心臟，在這裏信手拈來便是前衛的造型和妝容，離優秀的攝影師也最近。

此外，23歲的女模沃特豪斯將由攝影師博德（Cass Bird）和時尚作家加莫斯（Julia Sarr-Jamois）共同打造出2015秋冬季的「個性風格」。

讓倫敦模特沃特豪斯來幫忙炒作，實屬聰明之舉。一方面利用博柏利招牌模特本身就借了「東風」，另一方面再次強化了自己「扎根」在倫敦。

雖然亞馬遜時裝這回掛了不少倫敦標籤，卻著眼整個歐洲，經營的品牌有Fendi、Hugo Boss和Calvin Klein等等，也有李維斯、French Connection等平價街頭品牌。

開設在倫敦東區的攝影棚，預計將有22間影棚和配套後期機房，一個時裝圖書館和一些辦公室。可以讓亞馬遜時裝一年做出50萬張圖片。為線上時尚購物的「自投羅網」大戰做好了十足的凖備。

（責編：郱書）