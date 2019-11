走進英國：名校裏的「明星教授」

上周一,朋友圈忽然被一則新聞刷屏。著名女星安吉麗娜·茱莉(Angelina Jolie)將在倫敦政治經濟學院出任「業界客座教授」,教授一項今秋招生的全新研究生課程。倫敦政經是筆者本碩四年的母校,已畢業的校友們紛紛感嘆生不逢時,未能一睹巨星風姿。

女性、和平與安全

茱莉將在倫敦政經的「女性、和平與安全中心」,協助教學「女性、和平與安全」,「性別與軍事化」,「性別與人權」等科目。該中心承辦者還包括英國前外交大臣威廉·黑格爵士(Lord William Hague)。朱莉和黑格於2012年共同發起了致力於解決戰區的性暴力的全球計劃。

2011年,茱莉的導演處女作《血與蜜之地》(In the Land of Blood and Honey)上映。電影的背景是1992-1995年的波黑戰爭,據統計,其間約有兩萬名戰區婦女遭到強暴。

茱莉說:「我希望能更大範圍內推進女性權益,呼籲重視以女性為主要受害人的犯罪」。十多年來,她一直以聯合國難民署特使和親善大使的身份,協同從事人道主義工作,應對與衝突、難民、女性及性暴力相關的一些極為困難的議題。

她表示,期待與倫敦政經的學生分享與各國政府及聯合國合作的經驗。

牛津的明星

無獨有偶,今年春,牛津大學瑪格麗特夫人學堂(Lady Margaret Hall),授予「赫敏」愛瑪·沃特森和「卷福」本尼迪特·康巴伯奇為期三年的兼職訪問學者(Visiting Fellows)頭銜。

這一批十一位訪問學者中,只有一名來自學術屆。院長表示,不是學術界的身份,反而為他們入選加分。他認為這些公眾視野中備受讚賞的人士,能為整個學生社區帶來不同而有趣的視角。他們可以豐富學院的文化生活,像萬花筒一樣折射出人生多種多樣的絢麗可能。

訪問學者們將出席牛津標誌性的正式晚宴、舞會等活動。除此之外,他們也將不定期造訪學院,進行對話、辯論、講座或訪談。

早在2008年,電影、舞台劇雙棲男星凱文·史派西(Kevin Spacey)就在牛津聖凱瑟琳學院,獲聘擔任為期一年的「麥金塔現代戲劇客座教授」(the Cameron Mackintosh Visiting Professor of Contemporary Theatre)。那時《紙牌屋》尚未上映,但史派西不止一次問鼎奧斯卡獎,也在全英格蘭最老的劇院之一老維克擔任藝術總監。

越來越多德藝雙馨的明星涉足名校教育,傳授他們從各自紛彩人生中獲得的知識,並與名校交換光環。奧斯卡獎得主、聯合國難民署特使、大學教授......明星公眾形像更具多面性,而名校生活也無疑變得更加多元。