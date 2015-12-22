人物特寫：「Holly小頑強」引領英倫復古風潮

Image caption Holly在介紹品牌故事

旅英10年的85後中國女孩汪雅婧，從一名普通留學生到創建自己的獨立服裝品牌，在設計師和成衣商的角色之間自由轉換。

認識雅靖是在一次倫敦舉辦的國內同鄉的聚會上，如果不是朋友特別介紹，眼前這個文靜秀氣的女生或許會被誤認為還是大學在讀的學生。

互加微信，發現雅婧的賬戶是個極有趣的名字「Holly小頑強」，這名字對汪雅婧來說確實恰如其分，柔弱外表下有一顆不屈不撓的心。

而正是這個看似書卷氣的「小女生」卻已經在中英兩國擁有了自己的設計師品牌，眼下僅歐洲的年銷售額就已經達到200萬英鎊。

Miss Patina，這個聽上去就帶有濃濃英倫風情的女裝品牌正是出自汪雅婧之手。經過5年的經營，逐漸進入了歐美主流市場。

品牌創建的第一年，Holly就帶領年輕的團隊取得了英國潮牌Topshop的進駐許可。每季都有上百個品牌希望進入Topshop銷售，這是一場激烈的競爭，面對每季都會出現的淘汰，Holly和團隊絲毫不敢懈怠，都會盡全力保證品牌在Topshop店內的銷售額。

Image caption Holly的工作室

品牌目前已在倫敦、曼徹斯特、劍橋、巴斯、約克等英國重要城市擁有十多個專櫃；成功進入美國當紅復古風格購物平台Modcloth；作為倫敦前衛復古時尚設計品牌， Miss Patina於2014年入駐英國最大時尚購物平台ASOS；在2014年由英國領事館在中國廣州舉辦的英國品牌展上，Miss Patina受邀成為英倫時裝品牌的唯一代表。

眼下，Miss Patina已銷售到全球20多個國家，進駐歐洲、美洲、亞洲、澳洲100多家時裝品牌店，並多次參加英國、法國時裝展，大牌粉絲包括Sienna Miller等一線好萊塢明星，以及美國鄉村音樂小天后Taylor Swift連續身穿Miss Patina的街拍，掀起時尚圈一陣復古風潮。

目標明確

說起Holly的創業路自然和旅英經歷密不可分。Holly高中畢業後，在母親的安排下到英國升讀本科，雖然當時已經被倫敦大學學院UCL錄取，但Holly最終還是選擇了自己喜歡的倫敦時裝學院。

用Holly的話說，在時裝學院雖然學習的並不是設計專業，而是市場營銷，但正是對服裝市場的了解，讓自己在後來的創業路上更有優勢。

憑借自己在設計方面的天賦和對市場營銷的專業了解，品牌創建初期就在銷售渠道上很快打開了局面。

讀本科時就跟隨藝術院校學生喜歡在市場上銷售自己作品的風潮，Holly也把自己手工製作的服飾拿到倫敦東區的二手市場「擺地攤」。

因為從小愛做手工、加上本身對復古風格的喜愛，Holly的作品很快脫銷，取得了非常不錯的銷售業績。

有了實戰的積累，外加半年多深入的市場調研，碩士畢業後，Holly在母親的支持下選擇了創業，創建一個自己喜愛的復古風格的服裝品牌。

5年來，品牌取得了一定的業績，總有人會說祖籍浙江的Holly身上有著溫州商人的特質、典型的精明、富有商業頭腦。但Holly認為創業路上依靠的是勤奮和刻苦，每天工作16個小時，整年沒有假期的辛苦只有自己最了解。

Holly說：「除了自己的辛苦努力，英國為獨立設計師營造的寬鬆環境也是自己站穩腳跟的關鍵。只要你肯努力、作品足夠有特點，你就可以成功，這就是倫敦。」眼下，Holly2016春夏的新作品即將新鮮出爐，每季200多款的設計背後都會有一個故事、一段背景。

在不多的閒暇時間，Holly也會到社區做慈善，參加周日教堂的禮拜活動。隨著中國市場渠道的開闢，Holly回中國發展業務的時間也越來越密集。

而Holly說在商人和設計師這兩個角色之間，她更喜歡做設計師，未來很長一段時間或許都會在兩個角色轉換間忙並快樂著。

（責編：友義）

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