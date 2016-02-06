專訪莫文蔚：用音樂和電影模糊文化界限

Image caption 莫文蔚將成為首位在西班牙和意大利開個人演唱會的華人歌手（攝影：肖媛）

著名香港歌手莫文蔚（Karen Mok）將於今年4/5月在倫敦、馬德里、米蘭舉辦「看看」世界巡迴演唱會，並親自擔任音樂總監。她在倫敦發佈會之後接受BBC英倫網記者子川專訪。

三年前莫文蔚在英國首發第一張英文爵士樂專輯《Somewhere I Belong》，並在倫敦知名爵士俱樂部Ronnie Scott』s舉辦小型音樂會，成為第一位這樣做的華人歌手。今年的「看看」世界巡演將在西倫敦的Eventim Apollo Hammersmith舉行，有什麼不同？

莫文蔚告訴記者，上一次在Ronnie Scott』s的演出非常特別，因為與觀眾有「親密接觸」，會蠻緊張，而這次演唱會的格局會更習慣，肯定會有不一樣的感覺。

「我特別喜歡這次巡演，因為概念性很強—源頭是給我帶來很大啟發的3個月旅行，後來推出《不散，不見》專輯再到現在的巡演都是延續「看看世界」這個主題，希望可以透過音樂來看這個世界。」

英倫情結

Karen透露，此次巡演倫敦站會包括一些英文歌，但並不會太刻意去安排。她認為，本來語言對音樂來說就不是重點，不管用什麼語言來演繹，能感動人的音樂就能感動人。

曾經在倫敦讀大學的莫文蔚回憶，除三年前的音樂會，其實多年前就已經在這裏演出過：

「1993年我剛讀完書，在香港發了一張唱片，當時倫敦一所大學邀請我到這邊的學聯音樂會演出，當時還是以一個半學生半歌手的身份，現在當然特別不一樣，所以非常期待。」

她告訴記者，自己熱愛歌舞劇，作為巡演的音樂總監，自然而然地會採用比較戲劇化的設計，所以語言真的不是問題。

與此同時，隨著「看看」世界巡演走遍各地的莫文蔚攝影展也有望一道登陸英倫，因為這樣可以「用不同的層面展現主題，透過音樂和照片，『看看』世界的概念會更清楚」。

特別感悟

據了解，3個月的環球旅行除了給莫文蔚帶來啟發，也有一些改變，但「很難說具體有哪些不一樣—可能是看事情的觀點有不同了，好像人也比較輕鬆了一些，對有些事情可能不會那麼在意了」。

Karen看到大自然之後的感悟就是，這麼多年來都在工作，每天忙碌，可能會把一些很瑣碎的事情放得很大，可是如果讓自己抽離一下，去做一些不相干的事情，看看不一樣的東西，就會突然發現，原來一直覺得很重要的東西其實一點都不重要。

因此，她鼓勵大家多去嘗試過不一樣的生活：「但也不一定非要去旅遊3個月，只要做一些不一樣的事情就好，哪怕是生小孩、去唸書，就是離開平時熟悉的環境、接受挑戰，我覺得這個非常重要」。

儘管如此，莫文蔚笑言：「我去旅遊了，沒有時間，所以沒有當媽媽的計劃，但有些人可能會覺得人生到了另一個階段，要有家庭」。

嶄新嘗試

歐洲巡演發佈會舉行之際，也是莫文蔚英文爵士專輯《Somewhere I Belong》發行三週年，還特別推出典藏黑膠唱片。她本人對這張專輯非常滿意，因為至少是做了一個很不一樣的嘗試。

「我覺得做音樂就得這樣，要不斷創新，放膽去玩不同的元素；所以這次我覺得可以做一個爵士樂，可是又放一些東方元素，蠻特別的。」

Karen去年還曾與著名意大利盲人男高音安德烈·波切利（Andrea Bocelli）合唱意大利文版經典老歌《Cheek to Cheek》，受到關注。

「那次合作機會非常特別，因為我一直很欣賞他這位非常棒的歌手，突然有這麼一個機會，可以得到邀請合唱這麼經典的爵士老歌，非常非常開心」，她告訴記者。

莫文蔚表示，將來願意嘗試更多不同的風格和語種：「看機會，我覺得用什麼語言唱歌都一樣」。

模糊界限

最近參與周星馳新片《美人魚》電影主題曲演唱的莫文蔚，最近並沒有出演過電影，精力主要集中在音樂上。儘管這次巡演之後沒有非常具體的電影方面的計劃，她比較想做歌舞片或者歌舞劇，希望有一天可以實現。

回顧自己的演藝生涯，入行多年的莫文蔚一直都非常享受工作的過程，「好玩」對她來說最為重要。「不是說要拿什麼獎、票房多少億才是成就，當然都很開心，但這些是表面上的東西，而我覺得過程最重要。」

儘管如此，足跡遍布各地、朋友來自全球的莫文蔚發現這個世界還是界限分明：「雖然有互聯網，科技也這麼發達，世界好像變得越來越小，可是我覺得華人市場還是有自己的東西，這個市場之外又有不同的世界」。

Karen希望可以用音樂、電影來把這些界限模糊掉，不希望有「我只聽英文歌」，或者華人只想要聽中文歌—「我覺得這個不是重點，應該什麼東西都可以接觸一下；我希望這些界限可以越來越模糊，這樣會讓世界更好玩、更豐富」。