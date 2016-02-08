專訪中國藝人黃雅莉：找到自我最重要

Image caption 這是黃雅莉第一次趕赴英倫（攝影：肖媛）

中國藝人黃雅莉是選秀節目《超級女聲》2005屆全國第六名得主，多年來涉足音樂、影視、主持、設計等多個領域，已推出5張個人專輯，並於前不久舉辦了「Twinkle閃閃的黃雅莉」首次個人巡迴演唱會。

第一次來英國的黃雅莉做客BBC總部大樓。她在接受本網專訪時表示，這次來除了時差上的不便，唱歌沒有壓力，比較有壓力的是在劍橋大學的演講。

黃雅莉告訴記者：「很多人認識我是因為《超級女聲》，記憶也許就停留在2005年的夏天，觀眾可能有一種回來看自己青春的感覺，有一種情懷」。

「我就把自己的做的事情和生活狀態告訴大家，作為所謂公眾人物想要給大家帶來快樂能量的同時，分享自己的創作、設計、經歷，一個多面的黃雅莉。」

第一次在海外過年，和中國學生、學者一道歡度春節令她倍感親切，特別開心，在與海外學子們的交流中也了解到留學生活的酸甜苦辣。

憧憬來英國遊學的黃雅莉，最擔心語言上的問題。留英中國學生吐嘈天氣、生活等等令她感到，「雖然苦，但是他們願意，肯定是有收獲，與付出是成正比的」。

「我想來這邊學習，與當地人交流、了解他們的思維方式，想來開開腦洞。」

潛心設計的黃雅莉喜歡玩不一樣的東西，專輯封面、服裝、舞台都有涉足。倫敦在這個領域的豐富資源令她非常嚮往，已經有幾家高校被列入遊學的候選，希望今年能夠成行。

除了風雨交加的天氣，黃雅莉對這裏各方面印象都很好。接下來在倫敦參觀遊覽幾天，去大英博物館等景點，看一場足球賽，還特別想去逛一些古董市集。

一直很嚮往來英國的她，還要去甲殼蟲樂隊（Beatles，或譯披頭士）曾經錄音的艾比路錄音室（Abbey Road）朝聖，「當觀光客也要去走一下」。

風格多變的黃雅莉非常欣賞加拿大女歌手艾薇兒（Avril Lavigne），但後來自己做唱片，發現不太能夠成為另一個艾薇兒，因為畢竟生活經歷、教育背景都不同。而在人格、品質上她受孫燕資的影響比較多。

出道十年的黃雅莉認為，自己至今最大的突破就是音樂創作：「我的創作和設計的創意都是來源於第一次寫歌的快樂」。

與李宇春等其他選手不盡相同的是，當年參加《超級女聲》的時候，她是一名16歲的高中生，是「先成名再學習，而且是在別人的監督之下」。

記者多年來在倫敦看過一些華人歌手、樂團的演唱會，發現觀眾絕大多數還是華人，卻有相當多的本地乃至歐洲大陸歌迷來看韓國組合的演出。那麼，華人藝人如何才能更好地打入西方主流市場？

黃雅莉表示，這些年學了很多東西，也曾經試著去模仿—這也是一種學習，而經過這樣的過程之後會有困惑，即「我到底是要成為他ta，還是成為誰，還是我是誰」。

「我認為，華人藝人需要找到自己；我不覺得一定要去靠近所謂『國際化』，因為如果你出來了，也許你就是那個「國際化」，就有別人來靠你。」

她覺得「國際化」不會永遠在等人，學習和模仿的過程一定要有，但是不能一直停在那兒；學到東西之後，會想要融合自己的元素和特色，也許可能成為別人想要來學習的「國際化」。因此，找到自己最重要。」

黃雅莉認為，重要的是，在這個過程中是否開心—如果努力之後沒有成為「國際化」，會沮喪，那肯定會不開心。「而你做的事情，不管別人是否喜歡，至少滿足了自己，那就是成功的。」

「我們應該有目標，但它不應該設定在別人身上；你不能要求別人去改變，甚至為了你去改變，你只能改變自己，而且你只知道自己心裏要的是什麼；如果一直在想『你要的是什麼、ta要的是什麼』，那麼永遠在變。」

黃雅莉坦言，自己這幾年做得最多的就是發現自己、尋找自己，而不再局限於歌手的身份中。「人最了解的是自己，但有時候最不了解的也是自己。」

「摸索過後，我發現沒有人會幫你尋找自己，只有靠自己；如果你不去尋找，那這輩子也許很多的快樂和不快樂都不知道為什麼。」

當她為此而努力的時候，發現還找到一些很有意思的事情，不管有沒有人別人注意，自己心裏是滿滿的開心，因為看到自己做到了什麼。

如今距離黃雅莉參加《超級女聲》已經超過十年，她發現「選秀節目的地位已經被真人秀取代了，而真人秀也可能很快被別的東西取代」。

在這個自媒體當道、信息爆炸的時代，她覺得中國最不缺的就是「明星」，因為每個人都可以是明星。而她的理想狀態是：

「我不需要自己是一個明星，而是希望可以讓家人、朋友得到心靈上的富足和快樂；如果你喜歡我，也許你會模仿我，讓你的家人、朋友多一些快樂，我會覺得這個『明星』當得比較有意義。」