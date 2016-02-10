人物特寫：中國大叔的留英創業路

Image caption 英國移民法方面的專業人士劉鵬在進行創業分享演講

第一次與劉鵬結識是在6年前的一次採訪中，當時正值威廉王子大婚前夕，英國華人中流傳不少關於移民的小道消息，作為英國移民法方面的專業人士，劉鵬接受了我的採訪，為讀者分析了傳言、提供了自己的觀點和見解，他的這些解讀，也在日後被一一印證了凖確和客觀性。

熱心公益

帶著這種「很靠譜」的印象，多年來劉鵬為讀者提供了不少專業的移民建議和政策解讀，也因此而活躍於國內各大門戶網站的移民專欄。

最近一次再見到劉鵬，是在由英中企業家協會（UCEA）主辦的創業大賽的凖備會上。

這項賽事是劉鵬2014年發起的，大賽旨在響應英國政府對在英投資創業熱潮的支持及市場開放的政策，同時推動中英兩國人才交流與創業、投資合作。

劉鵬告訴BBC英倫網，大賽主要針對具有留英、來英願望的創業者及企業家，並吸引活躍的實力風投機構，為中英兩國的創業項目、企業、投資機構之間搭建有效對接平台。

大賽已經舉辦了兩屆，在扶持創業者方面取得了積極的效果。去年的賽事中，一個來自劍橋的生物高科技創業團隊脫穎而出，不僅活得了大賽將近的支持，還得到了各方風投的關注，目前團隊的項目已經獲得200萬人民幣的資金支持，在中英兩國之間做的風生水起。

另外一個取得優勝的電商項目也獲得了風投的注資，在英國開始運營。

今年的大賽在劉鵬和團隊的運作下，為參賽者提供了不錯的機會。大賽冠亞季軍三支隊伍將獲得總價格超過18000英鎊的創業扶持基金。

冠軍團隊還有機會獲得100,000英鎊的風投基金。大賽前五名將加入在倫敦設立的「項目孵化園」計劃。

而這個項目僅僅是劉鵬日常運作的公益項目中的一個。

多重身份

作為創業大賽的組織者，這其實只是劉鵬平時眾多身份中的一個，他日常的主要工作還是英國移民顧問。

劉鵬出生於江西，早在2001年，那時剛剛大學畢業的劉鵬在北京很快找到了一份銷售工作，憑借自己的努力，很快每月薪水過萬。

就在工作順風順水時，一個陰差陽錯的巧合，促成了劉鵬到英國大學深造MBA。

劉鵬戲稱，這是一條留英的不歸路，MBA畢業之後，因為愛人喜歡英國的環境，劉鵬下決心留在英國，並且很快在律師行找到了工作。

正式這份與法律有關的工作，讓劉鵬再次發現了自己熱衷從事的領域，並且很快通過了移民局的資格考試，擁有了顧問資質，開始從事移民法的工作。

劉鵬說，在多年的工作經驗中他發現，其實90%的留學生和新移民都需要移民法方面的協助。

最初，劉鵬和朋友一起合作了一本留學生雜誌，以此為媒介向留學生提供移民知識宣傳。

隨著新媒體的發展，劉鵬開始從事網站和新媒體公眾號的運營。

雖然日常的工作非常繁忙，但遇有移民條例的重大變化，他都會自己詳細研究，總結出細節要點和分析供留學生和移民參考。

由於解讀的專業性和公益性，目前兩個微信公眾號「英國大家談」和「假裝在倫敦」已經擁有了數十萬粉絲。

其實很多對移民政策的分析都是在夜晚下班後回家的火車上完成的，好多次也因為腦子裏在琢磨移民局的條例而坐過站，回到家已經是凌晨時分了。

已經步入上有老、下有小的中年生活，家庭和工作的擔子都不輕，還要惦念遠在中國的父母。

面對工作和生活的壓力，劉鵬覺得這些其實也是最好的動力，雖然從事多年的媒體事業沒有帶來多大的經濟收益，但是因為熱愛，所以不管多難，都樂於為它付出、咬牙堅持著，也希望在這條路上能夠走得更遠。

（責編：友義）