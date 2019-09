布萊爾夫人：彭麗媛是「中國清新之風」

Image copyright Getty Images Image caption 切麗十年唐寧街十號的生活,並沒有阻礙她律師職業的發展。

切麗 ·布萊爾(Cherie Blair)是英國御用大律師,CBE(大英帝國司令勛章)獲得者,及四位孩子的母親,其最廣為人知的身份是前首相布萊爾的夫人。

走進切麗的倫敦辦公駐地,助手引我進了她的辦公室。房間約二十平米,窗下可俯視海德公園。兩個書櫥及壁爐架上,擺滿了切麗與先生布萊爾、英女王伊莉莎白二世、前美國外長基辛格、朋友及切麗·布萊爾婦女基金會資助對象的合影。

切麗推門進來,她一身清新夏裝,純白綢緞上衣,白底黑長方框紋長裙,顯得年輕而精神。

首相夫人 Vs 第一夫人

在英國,首相夫人不是第一夫人。如果非要對號入座,英國國家首腦女王(或國王)的配偶方為第一先生(或第一夫人),不過世人慣於用親王(或王后)稱呼他(她)們。

Image copyright Getty Images Image caption 布萊爾任職首相十年,切麗的言行也受到關注。

作為曾經的首相夫人,切麗在其自傳《道出真我》中說:當年自己一家人在唐寧街的一日三餐,完全由自己與保姆負責。周一至周五是保姆,而周末則是切麗。切麗在書中還提到:美國時第一夫人希拉里到訪唐寧街時,告訴自己白宮雇有四個廚師。

切麗說,首相和其他工薪人士並無不同,一日三餐是家裏自己的事。當然,如果是盛大國事宴會,會請外面的專業廚師。

不僅如此,切麗還說出國訪問時的頭髮造型、衣服、鞋子等的費用也由自己付帳。

講政治很危險

切麗16歲就入了工黨,父親亦是工黨成員, 她曾於1983年參選過國會議員選舉。

切麗說:「首相是要做政治決策的, 所以作為首相夫人,講政治很危險:因為大家可能誤以為那是我首相先生的觀點,又或者以為我反對他的立場;無論哪種,都沒有幫助。」

她說,首相夫人的身份還影響到她的律師職業。

「在他成為首相前,我還可以為政府服務,一旦他成了首相,我就再也不能接政府的工作了,但我能接反對政府的活兒。當時我懷著第四個孩子時,我就接了個反對政府的案子。」

美國第一夫人

Image copyright Getty Images Image caption 切麗與美國第一夫人們的角色各有千秋

切麗談到昔日美國總統克林頓的夫人希拉里。她表示:「希拉里可以談政治。她要支持先生的工作, 克林頓還讓她去處理美國的健康保障議題。但她不能繼續自己的律師生涯,因為美國法官與政府間的關係比英國緊密得多,且第一夫人多少更像是官方角色。」

「同樣,米歇爾(現任美國第一夫人)也是律師,但她亦不能繼續自己的專業。而我在唐寧街時,一直還全職工作。工作不單是為了支持家庭,而且證明我是誰。我相信中國(女性的想法)亦如此?」

彭麗媛

Image copyright Getty Images Image caption 切麗認為彭麗媛給中國帶來了積極的形像

那麼對於被中國民眾稱為「第一夫人」的彭麗媛呢?

切麗說:「我還未見過她。但我聽說她曾是位非常著名的音樂家。因為先生成了國家領導人,聽說現在她不能像以前那樣登台表演了。」

「她是中國人民的清新之風(She is a breath of fresh air for the Chinese people),因為在她之前,好像沒有哪位領導人的配偶(留下深刻印象)。彭女士有自己的事業,這很像中國女性的代表,亦代表母親形像,她有孩子不是嗎?」

王室平民化?

Image copyright BBC Chinese Image caption 切麗給我的印象是很健談,且快人快語。

現任伊莉莎白女王二世德高望重,民眾支持率極高。不過,女王與王室成員的國家職責是一份由國民賦予的工作,因為全體英國納稅人在為之付帳。

切麗在自傳中曾描述過一段與英國安妮公主(女王女兒)的對話,當時安妮公主稱呼切麗為布萊 爾夫人,切麗則提醒對方「請稱呼我切麗」。

為何會這麼說?切麗說:「我認為新一代的王室,如威廉王子與凱特王妃,以及我認識的戴安娜王妃,都很平易近人, (21世紀的王室更加平易近人)是件好事。 」

在保守的英國人眼中,切麗的言行會有些不可思議。不過,王室民間化是大勢所趨,威廉王子娶平民女凱特即為最好明證。啟用英國民間通用的稱謂方式,王室多接些地氣,也許寶座會坐得更穩。

與中國NGO機構合作

慈善活動是切麗生活的很重要一部分。她的慈善機構專為女性而設,名為Cherie Blair Foundation for Women(切麗•布萊爾婦女基金會),該基金會已為全世界約80個國家的創業女性提供義務服務。

該基金會目前在中國大陸影響不太大,切麗坦言很希望在中國開展慈善工作。

「我的慈善機構在網上為世界各地區的創業女性提供諮詢。接受服務的女性必須有網絡,且會說英語,這是為何我們在中國開展有限的原因。」

「我們很樂意為中國女性做更多的輔導,但我們需要當地的NGO(非政府組織)幫助我們找到合適的學員,尤其是在中國貧窮地區。」

(責編:高毅)