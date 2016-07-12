奧運將近 中國記者看里約奧運籌備

Image caption 里約奧運場館還在施工（莫成雄里約拍攝）

四年一次的球迷狂歡歐洲杯剛剛落幕，體育迷們很快又將迎來2016里約夏季奧約會的精彩賽事。縱觀往屆賽事，對於奧運會主辦方的抱怨似乎從來沒有停止過。

上一屆倫敦奧運開幕之前，總有各方聲音把倫敦和北京的方方面面進行詳細的對比。而當里約奧運的腳步越來越近的時候，人們才發現，原來沒有最不靠譜，只有更不靠譜。

來自各界的報道說，距離里約奧運開幕還有24天，場館建設仍未完工、奧運安保級別亟待提升、配套地鐵線要開幕式前四天才能通車，寨卡病毒嚇得一批運動員退了賽。《紐約時報》甚至直接將里約奧運稱之為「奧運之災」。即將開幕的里約奧運真有這樣不堪嗎？

四年前的記憶

就職於國內一家知名紙媒的嚴小琰已經在田徑記者圈摸爬滾打了多年，即將於8月1日從北京啟程前往里約，這是小琰即將採訪的第三屆奧運會了。

回想四年前的倫敦奧運，小琰說劉翔退賽的那一幕就如同還在眼前。

小琰告訴BBC英倫網，「倫敦奧運會當時劉翔因傷退賽我在現場，也是唯一一名進入到了運動員通道的記者，查看他的消息，從運動員通道直接離場進入了醫務室。也是唯一一個在離場之後看過他第二眼的人，雖然當時劉翔沒有接受任何採訪。」

小琰說：「中國田徑隊在倫敦奧運的戰績其實還不錯，但當時的眼光都集中在劉翔身上，當時有人說中國田徑分為兩部分：劉翔和中國田徑，可見劉翔的受重視程度。而且現在田徑在中國那麼火，這在當時是不可思議的。自從劉翔退役後，其他的隊員開始嶄露頭角，也是一面雙刃劍吧。既為劉翔的離開感到傷心難過遺憾，但也為其他的運動員欣慰，他的離開給了更多運動員在舞台上展示的機會。」

Image caption 嚴小琰與美國田徑選手博爾特在2012倫敦奧運

「今天中國田徑隊的主力運動員在倫敦奧運時還特別年輕，尤其現在最受關注的蘇炳添和張培萌比較年輕，4*100米男子接力也不像現在那麼受關注。」

小琰說：「這個和成績相關，成績越好，受到的關注越多和壓力和期待越大。隨著近幾年蘇和張個人能力的提高，另外4*100米接力另外兩名年輕運動員個人素質的飛升，這支年輕的隊伍是一隻標桿隊伍，在整個里約奧運也是最受關注的一支隊伍。他們在里約的成績也非常值得期待。」

和往屆一樣的是，今年小琰申請的仍然是田徑單項證件，正常的情況下會一直在奧運的田徑場進行採訪。

小琰說即將啟程奔赴里約，卻完全沒有當時去倫敦之前的滿心美好的期盼，去里約之前對里約更多的是恐懼，因為本屆奧運會傳出太多的問題，衛生、治安 、社會問題，都挺可怕的。感覺自己不是體育記者了，倒更像是一名戰地記者。

里約凖備接招兒

常駐聖保羅的中國媒體記者莫成雄告訴BBC英倫網，前不久他到里約出差，發現一些奧運場館的確還沒有完工，莫成雄說：「我住的酒店可以看到沙灘排球場還在施工，巴哈區的一些奧運場館也還沒有完工，從里約去巴哈奧運村的地鐵四號線也是在施工中。但是奧運村的運動員村差不多完工了。」

Image caption 在建中的里約奧運場館（莫成雄里約拍攝）

至於安保方面，莫成雄介紹說：「前幾天確實有幾起里約國際機場至巴哈奧運村公路遭搶劫事件發生。此前巴西、英國和中國參加測試賽的運動員也被搶劫過。不過，巴西媒體說7月5日起巴西軍隊已介入里約奧運安保工作了，共有85,000警員負責安保，是倫敦奧運會的兩倍多。」

而對於大家都比較擔心的寨卡疫情，莫成雄說，「因為該病毒只對懷孕的女人有影響。加上南半球的巴西現在是冬季，傳播寨卡病毒的蚊子少了，寨卡危害不是太大。」

對於里約奧運的種種問題，在巴西留學的中國學生唐劍晨是本屆里約奧運的志願者，他對這次的奧運籌備特別有信心：「我也很關注里約奧運會的凖備情況，巴西電視台每天也會報道，我在這邊報紙和電視上看到的報道是奧組委對舉辦奧運會很有信心。」

「根據電視台的報道以及拍攝，地鐵線已經修好，現在在完善地鐵站口的輔助設施。主要場館很早就建成了，現在只是翻新利用而已。最拖沓的自行車館也已交付完工。現在所有的奧運場館都已交到奧組委手中了。其實巴西政府對這屆奧運會很重視的，沒有大家說的那麼不堪。」

莫成雄認為，里約奧運當前負面新聞多，主要有三方面的原因：

一是政治原因，因為總統羅塞夫被國會參議院通過彈劾案被強制離職最多180天，接任的副總統特梅爾民眾支持率也不高，將羅塞夫趕下來的那些人目前也曝出涉嫌貪腐。這樣，政局不穩之下社會缺少管理，或是有意放任，所以各種案件層出不窮，負面新聞自然多了。

二是經濟危機加劇。去年巴西經濟衰退3.8%，今年可能還要衰退3.5%。加上失業率高、通脹水平高、銀行利率高，民眾收入減少，生活成本高，社會貧富差距大，發案率也就高了。

三是有關決定羅塞夫去留的參議院最終投票定於8月25日左右進行，這也是里約奧運期間的事。支持和反對彈劾的兩派正在拉鋸，不排除人為製造負責新聞的可能。

本文不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論，請使用下表：