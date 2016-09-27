倫敦金融城市長讚中國遠見，無懼脫歐

Image caption 茅傑飛勛爵在市長官邸辦公室接受訪問

「我在中國出訪時，無人表示對脫歐的擔心，亦無人提及辛克利角核電站（當時該核電站還未獲得唐寧街通過）對兩國關係的擔憂。中國人看到的都是機會。」倫敦金融城市長（Lord Mayor）茅傑飛勛爵（Lord Mountevans）對我說。他的此番觀察，來自於十天前的中國之行，當時他會晤了北京市市長王安順及上海市市長楊雄。

茅傑飛是倫敦金融城第688任市長。金融城市長設置如同英國女王，雖無實權，但其象徵意義及社會地位極高。2015年第687任市長曾在金融城設宴招待習近平主席。

「脫歐以後，因為英鎊下跌，來英國的中國遊客增加了；中國投資者對英國的熱情不但不減，反而抬高。中國人的生意頭腦了不得。」

在英國人普遍對脫歐抱以擔憂時，中國的反應如此積極正面，的確讓茅傑飛勛爵吃驚。此前我採訪過的英中貿易協會（CBBC）主席沙遜勛爵（Lord Sassoon），亦曾發出同等驚訝之聲。

或許這就是中文『危機』的哲學之道，即是危險，亦是機會。英國社會普遍希望脫歐是重建機會，可那只是嘴皮功夫，底氣不足；中式解讀如陽光般燦爛——脫歐即機會。

其他國家對脫歐的反應如何？是否亦如中國？茅傑飛今年已出訪過30個國家，他說：「韓國和中國類似。不過日本就很擔心，因為此前日本在英國已有重大投資，脫歐造成的不確定性對其投資影響很大。」

茅傑飛希望中國仍會將金融城做為在西方的首要合作伙伴。不久前李克強總理宣佈要在紐約建立人民幣清算行，這是中國政府對脫歐不確定性的擔憂信號嗎？

Image caption 金融城市長茅傑飛勛爵與本文作者何越在市長辦公室合影

我問茅傑飛是否擔心？

他說：「這是中國國際化的一部分吧。以時區看，中國與紐約開展關係，並不奇怪。當然，這是一種競爭。」

那是否擔心中國政府移情別戀，選擇紐約做為首要合作對象？

「我希望那不會發生。我亦不認為那會發生。我們（倫敦金融城）相當國際化，關於國際化的理解與機構設置是（其他地方）無可匹敵的。以我們所在之處為圓點，300米為半徑畫一個圈，在這個圈裏，你能找到所有國際金融領域裏需要的專業與人才：外幣兌換、銀行、國際法、保險、管理、養老金等等。這種優勢是全球獨一無二的。紐約金融業很棒，但因為美國太大，本身有龐大的經濟體量，所以很大程度上（其金融業）是面向美國本身。他們的特色是專注於內，而非外（國際化）。」

德國法蘭克福會否取代倫敦的金融中心地位？

茅傑飛迅速回答道:「他們沒有我們這麼悠久的金融歷史。」 緊接著他補充說：「我們英國人有頑強的毅力。如350年前倫敦當年那場大火，當時80%的倫敦被燒燬，可幾年後我們就重建了，而且從那時起我們開始了保險業務。我們英國人有創造力、反應快、適應力強。」這聽起來很像是危機即機會的英國版本案例。

最後，茅傑飛透露：「我們正與政府緊密聯繫，討論未來金融城與歐盟合作的政策。我們希望政府能保證三個重點：一是確保歐洲單一市場，二是歐盟內技術人才的自由出入，三是企業互通權（passporting rights，即英國的金融企業可自由進入歐盟）。」

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