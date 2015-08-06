玩轉英倫：周末早餐聚樂部

Image copyright z Image caption 英式早餐

在倫敦，有家很有名的早餐聚樂部。這當然不是真的什麼聚樂部，而只是一家餐廳的名字。因為這餐廳不接受預定，要吃上一頓早餐，至少得在餐廳門口排上半小時的隊才行。可偏偏年輕人就是吃這套。所以，每到周日早上，餐廳門口大排長龍，為的就是進去吃一頓正宗的英式早餐。

對於很多外國遊客來說，來英國一定要體驗一下正宗的英式下午茶，「魚和炸薯條」，還有就是英式早餐。

可在英國的日常生活裏，英式下午茶太「正經」，也不可能常常去喝。「魚和炸薯條」太油膩，屬於偶爾心血來潮才會品嚐一下的食物，儘管它有名並廣受遊客喜愛，但卻不是英國人家中的日常食物。可唯有英式早餐，你能在英國的大街小巷找到它的蹤影。

英國人對早餐是十分重視的，傳統的英式早餐包含烤番茄，炒蛋，香腸，培根，烤蘑菇，焗豆等。主食的選擇有吐司，可頌，丹麥卷等，再搭配不同的果醬或牛油。你還可以根據個人喜好，選擇咖啡，橙汁或是英式早餐茶等飲料。這就可算是一套完整的飲食早餐搭配了。

相傳英式早餐起源於蘇格蘭，演變到今天，又由於英國各地的飲食習慣也不竟相同，所以，各個地區的英式早餐搭配會有些細微的分別。但大致來說，這就算是基本的早餐搭配了。

對我來說，我喜愛英式早餐的原因，除了吃什麼以外，更重要的是怎麼吃。前面提到的早餐聚樂部在英國年輕人中大受歡迎的原因，大概也是由於它專門提供了一個早餐聚會的地方，特別是在周末。謠傳早餐聚樂部的創始人開這間餐廳的想法就是想讓大家在周末休息時，多一個跟朋友家人聚在一起的地方，讓大家多些相處的時間。

Image copyright z Image caption 英國的代表餐：炸魚薯條

平日裏，大家都很奔波勞碌，各自忙著各自的工作，終於可以在忙活兒了一周後，懶懶的，不緊不慢的在周日早晨，跟朋友伙兒約著見面，說說最近一周發生的事情，也或者前一晚的酒精根本還沒有揮散去，就出來吃一個早午餐，聽起來這生活方式挺健康！

事實上，它的確也是一個健康的生活方式。我說的不僅是食物本身，而是尤其喜歡將聚會跟美食統統安排在周末早上這一行程。吃完早餐後，如果正巧遇上好天氣，還可以跟朋友或家人一道順便去附近的花市，或者市集逛逛，抑或恰巧那段時間有不錯的展覽，就乾脆去博物館待上一個下午，都是不錯的選擇。

雖然，嚴格說起來，英國食物的受歡迎程度不高。但不得不說，英國人在餐桌禮儀和就餐環境上花的心思卻不小。好多英國朋友跟我說，他們覺得食物其實不分好壞，但是重要的是跟誰吃，以及在哪裏吃。這話要是用在早餐上，我倒是相當同意。可它要是拿來放在「魚和炸薯條」上，心想著這話倒未必吧！在哪裏吃和跟誰吃，「魚和炸薯條」不也就只是魚，跟薯條而已嘛！

（責編：郱書）