玩轉英倫：樂高是兒童樂園，更是試金石嗎？

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大約三周前的周末，英國幾家大的建築公司一起聯合舉辦了一個活動，邀請英國的小孩和他們的家庭在倫敦金融城參加一個workshop，具體內容是將成堆的樂高（Lego)模型塊堆在空曠的室內空間裏，然後小孩子們和家長們一起，用樂高玩具堆積出任何你想要做出的模型。主題不限，數量不限，而且時間也不限。在小小的空地上，孩子們可以憑借自己的想像力，堆砌出任意他們感興趣的東西。

先說說樂高玩具本身。樂高，你很難說清楚它是一種玩具，一種品牌，一個主題公園，還是成功的商業模式。總之，它已經變成了世界上最具影響力的品牌，在2015年最新的評估中，樂高取代了法拉利，成為了人們生活中，最具有影響力的一個品牌。

樂高（公司），最初始建於上世紀30年代，創始人是丹麥人Ole Kirk Christiansen，最初他是用木頭來建造這一個個的小鑽塊的。樂高（Lego) 來自于丹麥語leg godt，有 「play well」的意思。不管是玩具本身，還是公司演變至今，樂高已經成為了「傳奇」的象徵。

Image copyright Image caption 樂高（Lego) 你很難說清楚它是一種玩具，一種品牌，一個主題公園，還是成功的商業模式。

對於數學家和建築師來說，它是用於建模的基本用具；對於教育專家來所，它是用於培養孩子注意力和創造力的工具；對於玩具迷來說，它有著挑戰和好勝心的意味；對於家長來說，除了是鍛煉小孩子智力水平和增加親子間互動機會的玩具外，恐怕也有暫時擺脫調皮小孩吵鬧的意味。

根據一些觀察數據得出，對於多動症和注意力難集中的小孩來說，樂高積木，是讓他們集中和「表現好」的「法寶」。

這些大小不一，顏色多樣的積木，可以在每一個人的手中，變幻出完全不一樣的東西。這大概就是它最神奇的地方。據說，樂高公司曾一度被駭客入侵，模型的數據有被駭客偷襲的嫌疑。經過一番調查後發現，駭客不過是樂高模型的終極粉絲們，他們只是想探尋一下研發這些大小方塊後的秘密。

我想，自不必用我多介紹，大家就已經對樂高的奇蹟和它的有趣程度有所了解，這幾年它還被華納電影公司買下版權，拍了好幾部樂高玩具的動畫，也算是賺的個滿盆體缽。

再回來說說這個由建築公司們舉辦的這個workshop，在倫敦的City有不少高樓大廈的商業建築，平日裏用作商業會談，到了周末，搖身一變，變成了孩子們的創作樂園，這實在讓我非常訝異。建築領域裏的空間利用和創造，本身就是神秘莫測的吧，至少對於像我這樣的外行人來說。總之，大人小孩，在38層樓高的空間裏，跑來跳去，又認真模樣似的想要蓋高樓，建花園。就連我這個「局外人」，也份外替小孩子們激動呢！

這個workshop，從早晨到下午，持續了大約12小時的時間，有的小孩蓋的很快，離開的很早。有的小孩跟家長，一待就是一天。還有一個家庭，從西班牙來英國度假，聽聞活動後，媽媽就專程帶著小孩子們來參與活動。她說在西班牙這樣的親子益智活動比較少，倫敦仍然是一個學習技能，增長見識的好地方，對任何年紀的人來說都是。

還有一個日本家庭，爸爸媽媽本身就是建築師，當小孩在建模的時候，父母的參與和耐心指導，對於小孩來講至關重要。直到最後這個家庭離開時，父母親在參與過程中體現出的耐心和謙虛，讓工作人員印象深刻，最後，工作人員鼓勵小男孩帶走他花費一下午心血做的模型，讓他可以帶回家好好保存起來，以作紀念。看著他蹦蹦跳跳，開心離開現場的模樣，這大概也是workshop中，建築師和教育領域的專家都願意看到的畫面和參與結果吧。

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當然，從這些建模中，也可以看出國家和地區，家庭與家庭，甚至男孩們與女孩們思維模式的大相徑庭。亞洲家庭還有普遍的男孩子們，喜歡堆積高的模型。女生們的模型相對比較小，但是寬，而且顏色鮮艷，我猜模型的橫切度和發散思維有關聯。歐洲小孩們的模型種類比較多，有高樓，也有花園，還有宮廷角樓。但是亞洲小孩們，無獨有偶，搭建的模型主要集中在橋樑和摩天大樓上。

我想起中國的一句俗語：「三歲看到大」。說一個人的個性，從小就體現出來了，這話，從一下午的workshop中，真是體現的玲離盡致。和兒童們互動了一個下午，我以一個「局外人」來看，可謂是收獲頗多。

想想，其實我們所說的個性，或者說成長中的無數個小細節，甚至大到人生中的重大選擇，細細想來，這些都是有跡可尋的。至於如何去尋？我想一堆樂高玩具就可以看出端倪了，它或許比任何考試都來的真實。不然，我想，持續了快一個世紀的「樂高奇蹟」 也不是毫無來由的。

（責編：郱書）