玩轉英倫：慶祝歡樂新年夜

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新年將至，全世界各地都紛紛以狂歡來迎接新一年的到來。英國也不例外，新年前夜，除了可以去倫敦眼排隊看煙花倒計時外，還有什麼特別的地方可以看到煙火或者娛樂活動嗎？

再有就是，新年夜裏不管是外出看煙火，還是外出就餐，為的也是很朋友們一起熱鬧一番，雖然新年前夜不可避免會遇到交通擁擠的情況，但也不想花費太多時間在路上，那出行上有哪些注意事項呢？

煙火表演

為了看到新年倒計時的15分鐘煙花秀，有人可能會在新年夜前夕等上好幾個小時。從去年開始，倫敦市政府也開始公開出售觀看煙火秀的票。買到票的朋友們，可以在倫敦眼前方比較好的位置觀看煙火表演。但是如果沒有買到票，你又想去看煙花的花，也仍然是可以的。地點的話，則可以選擇在倫敦眼附近的地方。獅子廣場（Trafalgar Square）上還設有大屏幕，可以現場實時轉播倫敦眼的煙火表演。只是如果你想要找到一個理想的觀看煙火的位置的話，這些區域都有可能需要提前2-3個小時提前排隊。

除了外出排隊觀看煙火表演外，有些朋友則更願意待在家裏和親朋好友們一起度過新年前夜。其實電視台也有轉播煙火表演的實況，不僅如此，電視台一般也會滾動播出一些世界其他各地的跨年煙火表演。另外，如果你有更多的狂歡派對，或者有條件的話，其實泰晤士河附近有些公寓出租服務，你可以和朋友們一起租下一個套間，在室內觀看倫敦眼的煙火秀。

泰晤士河輪船遊

泰晤士河有輪船租賃公司，輪船上可以提供派對租賃場地還有餐飲服務。平時裏就很受歡迎的輪船遊，在跨年夜更是緊俏。據說跨年夜的輪船遊覽票一早就售罄，而且價格不算便宜。但輪船遊的服務包括了遊覽整個泰晤士河，觀看煙火秀，以及包含免費飲品。所以，也有人選擇在輪船上度過一個難忘的跨年夜。

交通注意

即使是在平常日，倫敦的交通就總是擁擠不堪，不過跨年夜就更加如此。所以，建議你出行前給自己預留好充分的時間。在跨年夜晚，無論是就餐，酒吧，看電影，或者任何的娛樂活動，都盡量提前在網上預訂好位置和時間。不然，很可能會遇上在餐館大排長龍，久久等不到位子的情況。

雖然倫敦市政府在跨年夜開放免費公交服務。公交巴士和地鐵交通一概免費外，地鐵進出口的護欄也都會全部打開，保證擁擠的情況下通行盡可能方便快捷。如果一群朋友出行的話，你可以選擇叫車服務。只是，煙火秀之後的交通通常會比較擁擠，如果你選擇在外觀看煙花秀，那建議你做好保暖防寒的措施。

跨年夜大餐

跨年夜不似聖誕節期間，餐廳和商店都打烊。正相反，跨年夜的餐廳還會延長營業時間。而各餐廳也紛紛推出了跨年夜套餐。跨年夜套餐有特別之處嗎？除了打出主廚推薦外，套餐也會比平時裏多出兩道餐點和餐後甜點。一般來說，跨年夜套餐也需要在網上先預定。

只是跨年夜的套餐服務也有時間限制，在預定時，餐廳通常會告知你用餐時長，已給下一桌客人留下用餐時間。雖然在外享受大餐比較新奇有趣，但在家和親朋還有一起慶祝則更溫馨自在。

大家可以根據自己的不同需求找到適合自己又有趣的跨年活動。在注意安全的前提下，就盡情加入和享受到慶祝新年的狂歡派對中吧！

在此，也祝福大家新年快樂，希望你擁有一個美好快樂的2016年！

（責編：友義）

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