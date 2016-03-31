玩轉英倫：小餐桌，大世界

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前些日子，好友的親友從中國來英國探親，因為朋友的盛情好客，所以我們常借此機會去朋友家歡聚，享用美食。不過因為長輩在場，我們幾個好朋友也「規矩」了許多。比起平日裏的嬉笑瘋鬧，在長輩面前，我們算是收斂了很多。

記得有一次在飯桌上，我們講起了各國的用餐禮儀。講到了因為生活地域的不同而造成的文化差異，以及我們所經歷的世界各國不同的用餐習俗。

其實，不論是在稍微正式的場合，或是家中小聚，各國間的用餐習俗大體來講是大同小異的，例如，不可以在席間大聲咀嚼食物；不能不停擺弄碗筷或刀叉，不能隨意亂扔或是浪費餐桌食物，需要坐姿端正等大大小小的規範。

話說回來，當大家在談天說地，各自講述著自己所見所聞裏或驚喜或有趣的文化禮儀時，我的思緒突然拉回到7年來，我剛來英國時發生的一些啼笑皆非的經歷。還記得我初來乍到英國之時，眼前的一切，所接觸的人，無一不讓我感到好奇。雖然好奇歸好奇，好學心之盛，但學習的方法卻不得要領。不得要領或許是因為年紀尚小，對於文化差異和社會習俗，我只是知其然，不知其所以然。

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所以，回想起才來英國時的「傻」樣兒，那時候又怎可能做到真正地舉止得體，談吐大方呢？好在當時是在大學唸書，周圍同學和師長包容有加，並不時指點和幫助我，才讓我進步不少。記得有一次，我去一位伊朗同學家裏做客，我的這位伊朗同學是一名個性老實忠厚的女性，平時在課堂上她並不是發言最多，表現最活躍的。但其實她來英國之前，就已經是伊朗當地赫赫有名的主播。

所以當日，按照約定時間到了她家後，她為我們開門，那一霎那我差點驚呼出來，喔，不對！是我根本沒有認出她來，她似乎變了一個模樣。她在家裏不帶頭巾的某樣，跟她在課堂上帶著頭巾的樣子，簡直是判若兩人。她是一個大美人，脫掉頭巾後的模樣簡直讓我看的目瞪口呆，一來是因為她自身的美麗，二來，不管當時的我是否意識到，那恐怕是我人生第一次經歷一種跟我日常生活裏完全不同的文化衝擊和洗禮。

總之，我的伊朗同學為我們凖備了一桌好菜，我們邊吃邊聊天，好不開心。飯吃到一半的時候，她們家房門突然打開，原來是她的先生剛下班回來，我們忙站起來，迎接他進屋。相互介紹自己後，我主動伸手跟他握手，他見狀後連連擺手說：「對不起，我不能跟別的女性握手」。 我一時有點手足無措殭在那裏，因為這似乎是我第一次遭遇這樣的場景。尷尬是因為我對於如此「顯而易見」的文化習俗卻不知道。這雖是一件小事，不過當時的畫面卻在我腦海里留下了深刻的印象。

從此以後，我時時提醒自己，這世界並沒有整齊劃一的規範和凖則，我所知道的「理所應當」，在別人眼裏或許它並不成邏輯。世界的寬廣和新奇，遠遠超越我的想像，如果只帶著好奇心去認識它是不夠的，它需要你用寬容的態度，冷靜理智的思考方式，以及包容的胸襟才有可能走出自己的世界，從而從不同的角度去看待和接納所謂的文化差異。

晚餐還在繼續，大家還在你一言我一語的聊著天，氣氛很是溫馨快樂，時間不知不覺到了10點，卻還沒有要結束晚餐的意思，這讓我想起了中國的流水宴，從前我總不理解說，為什麼一頓飯可以吃那麼久，而且還可以一直輪流持續下去。可眼下，似乎才明白了這就是所謂的「小餐桌，大世界」的意思吧。

（責編：友義）

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