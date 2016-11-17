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上周末去維也納旅行時，恰巧碰到他們的聖誕集市的開市儀式。當晚，在當地好朋友的帶領下，我們去了有著百年歷史傳統的維也納集市。在集市裏，我們喝了Mulled wine （香料酒），香料酒一種以紅酒為主料，加入肉桂等香料調製的冬日熱飲，香料成分的添加在不同的地區有不同的搭配。不過香料酒是歐洲地區聖誕節期間的傳統飲品，即使飲品中成分添加稍有些不同，但在各國的聖誕集市上都有售。

維也納的香料酒品種繁多，即使是不同的攤位，香料酒的製作也有細微差別。但比較有趣的是，盛裝酒的杯子被做成精美的包裝，它是可以回收再利用的。所以，你可以一邊端著酒杯喝酒，一邊逛集市。

其實，這也是我第一次在除了英國以外的國家逛聖誕集市，雖然知道歐洲各國集市的形式差別不大，但因為攤販們兜售的食物和紀念品跟英國有很大不同，所以我也覺得倍感新鮮。

聖誕集市的點燈儀式

Image copyright Getty Image caption 巴斯德聖誕集市

從11月初開始，英國各地也陸續開始了聖誕集市的點燈儀式。除了傳統的考文特花園（Covent Garden)聖誕點燈儀式；牛津街(Oxford Street)聖誕點燈儀式外，在倫敦市區裏還有許多大大小小的聖誕節點燈儀式。

昨天（11月16日），我就參加了在Marylebone High Street（馬里波恩主街）上的聖誕節點燈儀式。在好朋友的邀請下，下班後我們相約在市集上見。沒想到這個倫敦市區平日裏最繁華的商業街上瞬間變成了大人和小孩們的遊樂園。

在主街上，擺放了一個小型的摩天輪，小孩們可以排隊遊玩。在主舞台上，除了有樂隊表演外，也請來了附近小學校的孩子們演唱聖誕歌曲。台下有許多大人在一個勁兒的拍照和鼓掌，看著他們的熱情就知道他們是這些孩子們的家長，家長們簡直是台下最熱情的啦啦隊長。

除了表演的孩子們外，很多家長們也帶小孩們來遊玩和體驗聖誕氛圍，以此增加親子互動的時間和樂趣。當然，聖誕期間也是商家促銷的大好時間，昨晚，在馬里波恩主街上的店家們也參與了聖誕集市開市活動。 他們在商店裏備好香料酒和烤好的餅乾以吸引前來消費的顧客。不僅如此，就連餐廳也擺出攤位，以低價美味的新鮮生蚝招攬生意。

當然啦，傳統集市裏該有的手工作坊和食物攤位也是不能少的。你可以走走逛逛，給自己和朋友家人添加一些冬日保暖的小物品，也可以在集市裏吃到好吃的煎餅。走的時候還可以買些新鮮的奶酪和橄欖帶回家。

必喝的冬日特飲

其實，集市在英國很常見，那聖誕節的集市跟平常的集市比起來，有何特別之處呢？就我個人而言，就像前面提到的一樣，聖誕集市最吸引我的就是香料酒。

事實上，我並非那麼喜愛紅酒。但香料酒裏因為其他香料的加入，而增加了紅酒特別的香味。就說這其中的肉桂吧。肉桂的味道並非人人都可以接受，但它可以促進我們身體的血液循環，從而幫助達到暖身的功效，可謂在冬日裏的一道舒適飲品。

在販賣香料酒的攤位對面是一間書店。跟外面熱鬧的氛圍形成強烈對比的是書店裏的安靜。沒有想到很多人選擇在書店的一個角落裏坐下，一邊喝點小酒，一邊在認真的讀著書。

這間位於馬里波恩主街上的書店被旅遊書籍評委全球十大最美書店之一。我喜愛它的原因除了它獨特的設計，和它悠久的歷史外。我更喜歡它多樣的書籍選擇和安靜的讀書氛圍。

在歐洲，聖誕聚會時，有親朋好友間互換禮物的習俗。書籍就是大家互換禮物時一個很好的選擇。

其他聖誕市集和點燈儀式資訊

考文特花園每年的聖誕裝飾都別有用心，今年是一隻巨大的麋鹿裝飾燈擺放在購物廣場附近。

今晚（11月17日）還有大家都很期待的攝政街點燈儀式。因為攝政街也是倫敦最主要的購物一條街，是各大品牌的聚集地，同時因為攝政街兩旁的建築群古樸大氣，在聖誕節彩燈的映照和聖誕氛圍的烘托下，英倫風情凸顯，令人流連。每一年的攝政街的點燈儀式都很令人期待，據說今年的攝政街燈飾將重現1954年攝政街第一次點燈時的樣子。所以，對於今晚的點燈儀式，大家也格外的興奮。

隨著聖誕節的臨近，聖誕氛圍也越來越濃厚。那在此期間，英國還有什麼好玩和有趣的事情呢？想要知道的話，那就繼續關注我們的報道吧！

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