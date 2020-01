Do and be 兩個初學者容易混淆的單詞

點擊收聽節目

Dear Sir/Madam, I am confused to use do and be. For example, do you like dance or are you like dance? What is the usage of 'do' and 'be' in such context? Ben Li

在本期節目中,我們將對兩個看似簡單但非常容易被混淆的兩個動詞 do 和 be 進行講解。節目中有很多的例句,希望能夠幫助大家進一步鞏固掌握它們的用法。

聽完節目後,看看你能不能判斷出下面四個句子是對還是錯?(答案在頁面下方)

1. Do you enjoying going to the sports centre?

2. Is she taking time off work to travel?

3. Do you like walking?

4. Is Alfred a fan of cook?

如果你在學英語過程中遇到任何問題請在微博上給我們留言 @BBC英語教學或發郵件到 questions.chinaelt@bbc.co.uk

答案:1. 正確。2. 正確。3. 正確。4. 錯誤