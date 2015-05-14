Do and be 兩個初學者容易混淆的單詞

  • 2015年 5月 14日

點擊收聽節目

在本期節目中，我們將對兩個看似簡單但非常容易被混淆的兩個動詞 do 和 be 進行講解。節目中有很多的例句，希望能夠幫助大家進一步鞏固掌握它們的用法。

聽完節目後，看看你能不能判斷出下面四個句子是對還是錯？（答案在頁面下方）

1. Do you enjoying going to the sports centre?

2. Is she taking time off work to travel?

3. Do you like walking?

4. Is Alfred a fan of cook?

如果你在學英語過程中遇到任何問題請在微博上給我們留言 @BBC英語教學或發郵件到 questions.chinaelt@bbc.co.uk

答案：1. 正確。2. 正確。3. 正確。4. 錯誤