Do and be 兩個初學者容易混淆的單詞
- 2015年 5月 14日
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在本期節目中，我們將對兩個看似簡單但非常容易被混淆的兩個動詞 do 和 be 進行講解。節目中有很多的例句，希望能夠幫助大家進一步鞏固掌握它們的用法。
聽完節目後，看看你能不能判斷出下面四個句子是對還是錯？（答案在頁面下方）
1. Do you enjoying going to the sports centre?
2. Is she taking time off work to travel?
3. Do you like walking?
4. Is Alfred a fan of cook?
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答案：1. 正確。2. 正確。3. 正確。4. 錯誤