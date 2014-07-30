英無人駕駛車將於明年初上路

Image copyright Getty Image caption 在英國，包括牛津大學在內的工程專家小組已經試驗起了無人駕駛汽車。但是，法律和保險問題，使得這些產品無法在私人路段上行駛。

英國政府周三（7月30日）宣佈，英國將於明年1月起允許無人駕駛汽車出現在英國的公路上。

同時，英國也將重審目前道路交通規則，為無人駕駛汽車的出現提供適當的規則指引。此前，英國交通部門稱，其將在2013年年底允許無人駕駛車上路試驗。

這一聲明是英國商業大臣溫斯·凱博（Vince Cable）在英格蘭中部地區的一個汽車工程公司Mira下屬的一個研究中心宣佈的。

「敞開新機會」

「未來六個月，無人駕駛汽車將上路，這會將英國置於轉型科技的前沿，並給我們的經濟和社會敞開新的機會，」他說。

在英國，包括牛津大學在內的工程專家小組已經試驗起了無人駕駛汽車。但是，法律和保險問題，使得這些產品無法在私人路段上行駛。

但是，其他一些國家在公路上駕駛無人汽車的進程更快。比如，在美國的加州、內華達州和佛羅里達州，政府都已經批准了無人駕駛汽車的測試。

國際競爭

在加州，搜索引擎巨頭谷歌的無人駕駛車已經在公開路段行駛了30萬英里。2013年，日本的尼桑也在高速公路上測試了自動汽車。

在歐洲，瑞典城市哥德堡已經允許了沃爾沃測試1000輛無人駕駛汽車。不過，測試將在2017年後才開始。

今年五月，谷歌宣佈將建造100輛無人駕駛汽車。根據谷歌披露的汽車細節，這些汽車中只有「停止-啟動」按鈕。

在中國，搜索巨頭百度也表達了對開發類似產品的興趣。不過百度表示，目前這一項目還處在「十分初級階段。」

（編譯：歐陽誠；責編：橫路）