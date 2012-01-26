Image copyright AFP Image caption 已故畫家佛洛伊德對英國女王授勛說“不”。

一份英國政府最新公布文檔資料顯示，在1951-1999年半個世紀中，共有277人拒絕了大多數人趨之若鶩的英女王授予的勛章或榮譽爵位。

在這277名對英女王說“不”的人士中包括諸如亨利·摩爾（Henry Moore）、盧希安·弗洛伊德（Lucien Freud）、弗朗西斯·培根（Francis Bacon）、勞瑞（LS Lowry）、約翰·列儂（John Lennon）等在內的一些已故著名藝術家。

脫俗與抗議

這份通過《信息自由法案》獲得的文檔，記載了在上個世紀下半葉近50年中所有拒絕接受女王授予的榮譽爵位以及各類大英帝國勛章的人。

依照傳統，拒絕女王授勛者的信息除非有特殊要求否則不會自動被公之于眾。

著名甲殼蟲樂隊主唱列儂在1969年回絕女王授勛的一封信中表示，他拒絕的原因是抗議英國政府幹涉尼日利亞內政和支持美國介入越南戰爭的政策。

據該名單記錄，歷史上對英國女王授勛說“不”次數最多的是英國已故著名民俗畫家勞瑞。他先後5次拒絕接受女王授予的勛章和榮譽爵位。

著名懸念片電影導演希區柯克爵士（Sir Alfred Hitchcock）1962年拒絕了女王的授勛，不過在臨終前“晚節不保”，接受了女王授予的榮譽爵位。