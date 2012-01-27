Image caption 蕾哈娜自稱一直熱衷于時裝。

著名流行樂歌星雷哈娜（Rihanna）將會在尋找英國“下一代時裝設計師”的才藝秀中擔任評委。

這名歌手還將是該選秀節目的制片人，該節目將會在今年夏季《太空衛視》的生活頻道播出。

雷哈娜說，“我一直都熱衷于時裝。這是我生活的靈感來源。”

《天空衛視》表示，這個節目將會“關注明星們對大眾潮流的影響力。”

該電視台發表的聲明說，“鑒于雷哈娜的國際影響力以及對時裝的熱衷，她非常適合擔任尋找一名有靈感的設計師闖入競爭力激烈時裝界的工作。”

在整個系列的節目中，參賽者需要為歌星以及名人設計服裝。

參賽者的其中一個挑戰就是要幫助雷哈娜設計一套參加今年夏季在倫敦演唱會的服裝。

雷哈娜將會負責節目的工作人員陣容，以及會介入到節目的後期編輯。幫助這位23歲的歌星尋找人才的Girls Aloud主唱之一尼古拉·羅伯斯（Nicola Roberts）表示，自己對這個機會非常興奮。

羅伯斯表示，希望這個選秀節目會給那些不為人知的設計師顯示才能的機會。

她指出，有一些有才之士因為沒有財政條件或者與時裝界距離太大而沒有被發掘出。

她還說，“這個節目是為了找出這些人，並給他們一個機會。我在找一個不墨守成規有創新意識以及不會遇到困難就止步的人。”

雷哈娜目前的唱片專輯Talk That Talk11月份居英國唱片排行榜之首。

羅伯斯在九月份推出了自己的首張個人專輯，居排行榜的第17位。