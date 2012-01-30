Image caption 梁靜茹倫敦演出會的幾套著裝非常眩目

1月29日晚，有亞洲“情歌天後”美譽的馬來西亞華裔歌手梁靜茹首次在倫敦Hammersmith Apollo劇場舉辦了《愛的那一頁》巡演。演唱會結束後，梁靜茹接受了子川的採訪。

梁靜茹《愛的那一頁》世界巡演倫敦站已經是第22場了。談到跟其它場次的不同時，她說，因為場地相對較小，跟歌迷的距離很近，非常令人興奮，所以演唱間隙說的話都跟以往不同，“簡直可以閒話家常”。

想要“貼身”接近歌迷的梁靜茹，特意安排了走進觀眾席的環節，令在場粉絲興奮不已。“希望大家能夠感受到我很有誠意”，她說。

梁靜茹笑言：“倫敦的觀眾非常棒、非常主動，從頭到尾氣氛都很熱烈，總有人不斷地喊我的名字，或者我隨便說些什麼都會讓他們很開心，互動非常好”。

良好趨勢

最近幾年來英國開演唱會的華人歌手越來越多，梁靜茹覺得這是一件非常好的事情，因為在這邊讀書、工作的華人應該都很想看自己喜歡的歌手，只是以前乏人承辦。

通過在倫敦讀書的同學的經歷，她了解華人在異鄉對家鄉的思念情愫，也知道大家還是會非常關注華語圈的音樂、電影等文化產品，所以能夠來這里演出是相當棒的事情。

她覺得，只要有這個市場，不管演唱會的規模有多大，如果能夠每年都來，感覺會非常好。

倫敦印象

Image caption 梁靜茹演唱會氣氛非常熱烈

梁靜茹十年前曾經因為看望在倫敦讀書的朋友來到這里，之後就一直沒有機會再來。

這次能夠來倫敦開演唱會特別開心，所以她特別攜家人一起，提前好幾天來到英國，借機一起觀光了倫敦的風景名勝。

她解釋：“上次來倫敦就像一個背包客，坐地鐵的時候比較多；這次則主要是在車上，更多地是從遠處領略了這座城市的風採”。

梁靜茹還特別同家人前往英國名廚Jamie Oliver的餐廳就餐。“因為喜歡看他的節目，所以有一點朝聖的感覺”，她感慨道。

新專輯

談到新專輯動向時，她透露，前期准備工作已經基本就緒，就剩下錄音的環節，大約會在今年7月推出。

有“情歌天後”美稱的梁靜茹以唱出感情的酸甜苦辣著稱。如今，已經擁有美滿婚姻的她，會不會在新專輯中演繹更多“幸福小女人”類的歌曲？

她表示，雖然婚後的生活多少會對曲風有些影響，不過新專輯的風格各種“都可以，悲傷的也有，因為可以唱別人的故事”。