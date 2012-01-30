Image copyright BBC World Service Image caption 斯皮爾伯格的影片《戰馬》讓原著銷售飆升。

好萊塢名導斯皮爾伯格依據英國兒童作家莫伯格的小說《戰馬》(War Horse)導演的同名影片獲奧斯卡提名後，這本小說的近期銷量急劇飆升。

這本小說過去兩周在英國的銷量，超過了25年前發行以來至今的全球銷售量總和。

這本于1982年首發的小說，已經連續成為過去兩周英國暢銷書榜的冠軍。

《戰馬》的舞台劇自2007年上演以來，前往觀看的人潮也絡繹不絕。

小說《戰馬》描述了一匹叫做喬伊的耕地駕轅的馬，在和主人分別後成為在第一次世界大戰期間一匹戰馬的故事。

該書的出版商艾格蒙特透露，這本在暢銷書榜上冠軍圖書在過去兩周內，總共在英國銷售了超過三萬冊。

相比之下，這本書自發行以來，總共在1982年至2007年間銷售了五萬冊，平均每年才2000冊。

出版商艾格蒙特的負責人波珀蘭特說：“我們在過去30年間都深愛著這本書，而且堅信這本經典題材的書應該不斷發行。”

他同時表示：“我們很高興地看到，這本傳奇的書能深受這麼多讀者，影迷以及戲劇愛好者的喜愛。偉大的故事總是能在全世界得到共鳴，《戰馬》所取得的成就實在是實至名歸。”

盡管被改編成電影並不能經常讓原著大賣，莫伯格的這部小說居然在發行的30年後，借斯皮爾伯格大片之力，終于登上暢銷書榜的榜首。

在2011年，其它由于被改編成電影也使原著命運發生巨變的還包括尼科爾斯的《一天》，斯道科特的《援助》，以及卡爾的《諜影行動》和吉爾伯特的回憶錄《美食，禱告和愛》。

已經出版了超過100本青少年讀物的兒童作家莫伯格，在2011年接受BBC採訪時曾表示，他的書在過去這麼些年里一直默默無聞。

他當時在接受採訪時說：“這本書差一點就能獲過一個獎，但後來也沒弄成。”他說：“這本書被翻譯成三到四種語言，雖然這本書也在美國發行，但沒什麼反響。”

他接著說：“這本書反正在25年里一直在出，這里面的故事並不是每個人都關注，或者是聽說過。”

但這一切在倫敦國家劇院尋找一部以動物為題材的戲劇後，發生了天翻地覆的命運逆轉。

這部使用玩偶馬的舞台劇《戰馬》隨後成為倫敦西區的一大亮點。據信到2012年底，除倫敦外，這部戲也將登上紐約、多倫多和墨爾本的舞台。

這本書自2007年被改編成舞台劇後到2011年11月，艾格蒙特已經在斯皮爾伯格同名影片首映前銷售了95萬冊原著。

這部劃時代的影片吸納了原著和舞台劇的精髓，《四個婚禮和一個葬禮》的著名寫手柯蒂斯主筆改編。

但是，這部影片的上映遭遇了截然相反的影評。有些影評被影片濃重的情緒深深打動，但也有影評說這部影片自我感覺良好和不能服人。

上周，影片《戰馬》榮獲包括最佳影像等等六項奧斯卡獎提名。