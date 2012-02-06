Image copyright AFP Image caption 拉娜•德爾•雷專輯《Born to Die》登上英國專輯排行榜發行冠軍寶座。

美國創作型歌手拉娜·德爾·雷（Lana Del Rey）憑借專輯《Born to Die》登上英國專輯排行榜發行冠軍寶座。

繼她去年成功為某視頻游戲創作單曲以來，歌迷們一直熱切盼望拉娜新作的推出。

同時，由西亞（Sia）制作，大衛·奎塔最新（David Guetta）單曲《Titanium》也榮升英國單曲排行榜第一名。

DJ和制作人奎塔上升一位擊敗Cover Drive的《Twilight》。Cover Drive在本周在官方排行榜上（Official Charts Company）下跌到第六位。

排行榜上的其他表現，加拿大老將倫納德·科恩（Leonard Cohen）攜《Old Ideas》名列第二；而埃德·希蘭（Ed Sheeran）的處女作本周從第一名的寶座上則下降了兩位。

加拿大歌手阿里沙·里德（Alyssa Reid）攜專輯《Alone Again》本周闖入排行榜並位居第二，由江普·斯莫克爾（Jump Smokers）擔任制作。

戈季耶（Gotye）從上周第七位本周連升四名，憑借辛布拉（Kimbra）制作的《Somebody I Used To Know》排在第三。這首由有著比利時和澳大利亞血統的音樂人制作的專輯去年在澳大利亞獲得了巨大成功，曾連續八周雄踞排行榜第一位。

同樣由Sia制作，弗洛·里達（Flo Rida）的《Wild Ones》仍然排在第五。