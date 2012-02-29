Image copyright Getty Image caption 劉玉玲出演神探福爾摩斯的助手華生醫生，變成瓊·華生醫生。

神探謝洛克·福爾摩斯（Sherlock Holmes）的魅力看來並沒有隨著時光流逝而失落。美國將推出美版福爾摩斯電視劇，啟用好萊塢華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）出演「華生」 - 瓊·華生（Joan Watson）。

繼英國廣播電台BBC電視一台播出現代版《神探福爾摩斯》電視劇之後，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）將推出現代美國版的福爾摩斯電視劇。

雖說從柯南·道爾在19世紀發表偵探小說系列《謝洛克·福爾摩斯歷險記》之後，小說主人翁，大偵探福爾摩斯在無數不同版本的影視作品中出現，根植於這部經典名著的種種演繹不無創新和更改，但有一點卻始終不變，那就是福爾摩斯和他的助手華生醫生（Dr. Watson）的搭檔。

即使讓福爾摩斯從19世紀霧都倫敦「轉世」到21世紀的國際大都市倫敦，華生醫生的職責和性別依然不變。

現在，美版福爾摩斯電視劇Elementary不但把故事場景移到了紐約，雖然保留了福爾摩斯和華生醫生這一搭檔，卻把約翰·華生（John Watson）變成了瓊·華生（Joan Watson）。

得以保留的英國元素包括用英國演員喬尼·李·米勒（Jonny Lee Miller）出演仍然屬於英國人的福爾摩斯。

據傳聞，美版福爾摩斯是倫敦警察廳蘇格蘭場的特別顧問；他之所以在紐約，是要接受戒毒治療。

他在紐約時住在布魯克林區（Brooklyn），陪伴他的忠實助手，是43歲的劉玉玲扮演的前外科醫生瓊·華生。

批評者說，柯南·道爾勛爵正在墳墓裏抗議；還有人稱性別更換是個歪招，更有人在推特上連寫五遍「華生是男的」。