Image copyright Image caption 75歲的恩格爾貝特·洪佩爾丁克有九個孫兒孫女。

英國派出高齡75歲的恩格爾貝特·洪佩爾丁克（Engelbert Humperdinck）參加今年的歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）。

今年第57屆的歐洲歌唱大賽將在5月26日在阿塞拜疆（Azerbaijan）首都巴庫（Baku）舉行。

恩格爾貝特·洪佩爾丁克被英國人稱為「浪漫王」（King of Romance），他最有名的歌曲是1967年發行的「Release Me」，當年連續六周佔據排行榜冠軍位置，終結了披頭士11首單曲都奪得冠軍的紀錄。

以濃密的絡腮胡為標誌的恩格爾貝特·洪佩爾丁克是英國樂壇老將，全球唱片銷售量高達1.5億張，他有兩首英國冠軍單曲，63張金唱片，24張白金唱片，曾經贏得一座金球獎，好萊塢星光大道上還有一枚鑲上他名字的星星。

「全力以赴」

在印度出生，萊斯特長大的洪佩爾丁克表示，能代表英國參加歐洲歌唱大賽是「至高無上的榮耀」，他對此感到非常興奮，並凖備好全力以赴取得最佳成績。

洪佩爾丁克參賽的歌曲尚未宣佈，但BBC表示，歌曲將在倫敦、洛杉磯和納許維爾（Nashville）錄製。

洪佩爾丁克是歐洲歌唱大賽歷年來年紀最老的參賽者，如果他獲勝的話，將會是英國15年來首位歐洲歌唱大賽的優勝者。

過去多年以來，代表英國參加歐洲歌唱大賽的歌手都是由英國觀眾和聽眾票選出來的，但從去年起，BBC取消了票選制度，而派出曾經紅極一時的英國男孩組合Blue參賽，但最後只拿到第11名的成績。