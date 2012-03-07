Image caption 蘇蘭•瓊斯在BBC電視劇《五日驚魂》中飾演一名警察。

英國暢銷驚悚小說《克里克大廳的秘密》（The Secret of Crickley Hall）即將拍成電視連續劇。

英國作家詹姆士•赫伯特（James Herbert）的這部暢銷小說將被BBC電視一台（BBC One drama）改拍成電視劇，並由蘇蘭•瓊斯（Suranne Jones）主演。

故事講述了卡雷吉斯一家在兒子走失後搬進了鄉下大宅--克里克大廳，想要展開他們的新生活，卻很快發現這棟房子常常鬧鬼，還會發生不可思議的事件。

即將和瓊斯一起加入該劇的還有出演BBC電視連續劇《米蘭達》（Miranda Hart）的湯姆•艾利斯（Tom Ellis）和《遠古入侵》（Primeval）的道格拉斯•漢夏爾（Douglas Hanshall）。

因飾演《加冕街》（Coronation Street）中凱倫而走紅的蘇蘭•瓊斯說，《克里克大廳的秘密》是一個經典的鬼屋故事。

這部電視劇將被分成三部分，由喬恩•阿米爾（Joe Ahearne）改編並執導，他還曾經參與過《致命紫羅蘭》（Ultraviolet）和《 神秘博士》（Doctor Who）的拍攝。

「每個人都喜歡好的鬼故事，而詹姆士•赫伯特是我們這代人最有代表性的作家。」 阿米爾說，「他敘述了一個令人十分緊張且動人的故事，恐怖的情節讓你害怕卻也讓你高興。」

《克里克大廳的秘密》的改編緊跟著另一部鬼屋故事《黑衣女人》（The Woman In Black）的翻拍。

這部電影改編自蘇珊•希爾的同名小說《黑衣女人》，由《哈利波特》系列片的主演丹尼爾•雷德克里夫（Daniel Radcliffe）擔當主角。

該片是近二十年來英國最成功的恐怖電影。自二月份以來，共獲得了1億4500萬英鎊的票房成績，連續蟬聯英國票房榜首三周。