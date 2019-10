Image copyright AP Image caption 休斯頓早在1993年女兒出生的前一個月裏就已經簽下了這份遺囑。

已故美國著名黑人女歌手惠特尼•休斯頓(Whitney Houston)的遺囑曝光,她將所有財產留給了19歲的獨生女波比•克里斯蒂娜•布朗 (Bobbi Kristina Brown)。

儘管沒有提及具體的資產,但是包括家具、衣服、隨身用品、珠寶和名下的汽車在內都將由波比繼承。

遺囑已於周三(3月7日)在亞特蘭大提交給法院,同時財產將保存於信托基金裏。

惠特尼•休斯頓的弟媳,也是她的經理帕翠西婭•休斯頓(Patricia Houston),被指名為財產的管理人。休斯頓的媽媽西西(Cissy)作為執行者,而她的表姐當娜(Donna)和弟弟麥克(Michael)為托管人。

波比•克里斯蒂娜將在年滿21歲時繼承部分的財產,25歲時將得到更多,直到30歲時才將繼承所有剩餘部分。惠特尼•休斯頓的托管人可以因各種方式把財產交給波比,包括為她置辦學費、買房或者創業。

早在1993年2月3日,休斯頓的女兒出生的前一個月裏,她就已經簽下了這份遺囑。

惠特尼•休斯頓在上個月的格萊美音樂大獎之前身故。她被發現倒斃在貝弗利•希爾頓酒店套間的浴缸裏,年僅48歲。

休斯頓的成就包括1992年的歌曲《I Will Always Love You》和1987年的《I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)》,這兩首歌都曾在英國排行榜上名列第一。

惠特尼•休斯頓晚年的事業黯淡,皆因吸毒和與歌手鮑比•布朗(Bobby Brown)的離婚醜聞,而布朗正是遺產受益者波比的父親。