Image copyright PA Image caption 每年愛丁堡國際藝術節吸引來自世界各地藝術家和遊客

今年夏季，英國南部的倫敦將推出舉世矚目的奧運會，而在北方的愛丁堡則將上演同樣精彩紛呈的國際藝術節（Edinburgh International Festival)。

愛丁堡國際藝術節的組織者在周三（3月14日）公布了今年將在藝術節上表演的重頭戲，其中包括波蘭版的《麥克白》（Macbeth)以及瑞士導演改編的《窈窕淑女》（My Fair Lady）。

24歲已經蜚聲國際的小提琴演奏新秀妮可拉·班內迪提（Nicola Benedetti)將首次參加藝術節的演出。

新製作的舞台劇《格列佛遊記》（Gulliver's Travles）將在藝術節期間首映。

愛丁堡國際藝術節將在8月9日開始，至9月2日結束。

這樣一次文化盛會開幕之時，正值倫敦奧運體育盛會臨近閉幕，因此人們希望將有更多的人前往今年的國際藝術節。

來自47個國家的近3000名藝術家們將在今年的國際藝術節上獻上自己的作品。

在倫敦奧運會結束後，蘇格蘭議會（Scottish Parliament)將與蘇格蘭地方政府、英國政府以及英國文化協會合作，共同主辦首屆國際文化高峰會（International Culture Summit)。

高峰會的主辦者說，這將為來自世界各地的文化官員們提供一個討論的平台，探討文化在國際對話中的作用。

在藝術節的最後一天，將有一年一度的焰火大匯演，超過10萬支焰火將在音樂的襯托下照亮愛丁堡的夜空。