Image copyright PA Image caption 洪佩爾丁克1967年發行的「Release Me」連續六周佔據排行榜冠軍位置。

代表英國參加今年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）的歌壇宿將，75歲的恩格爾貝特·洪佩爾丁克（Engelbert Humperdinck），公布了他的參賽歌曲。

這首名為Love Will Set You Free的情歌，以簡單的西班牙吉它伴奏，訴說一個失戀情人破碎的心。

老歌手，新情歌

這首新曲由曾獲得格萊梅大獎的製作人Martin Terefe 和合作者Sacha Skarbek創作。他們以前的成功之作有James Blunt演唱的you're Beautiful。

今年第57屆歐洲歌唱大賽將在5月26日在阿塞拜疆（Azerbaijan）首都巴庫（Baku）舉行。洪佩爾丁克表示，他希望能改變英國在歐洲歌唱大賽上的敗績。

去年，英國派出當紅的男孩組合Blue參賽，只拿到第11名。2010年，英國則敬佩末座。

競爭激烈

Image copyright AP Image caption 姜還是老的辣，俄國派出老大媽合唱隊參加歐洲歌唱大賽。

在印度出生，萊斯特長大的洪佩爾丁克表示，能代表英國參加歐洲歌唱大賽是「至高無上的榮耀」，他對此感到非常興奮，並凖備好全力以赴取得最佳成績。

恩格爾貝特·洪佩爾丁克被英國人稱為「浪漫王」（King of Romance），他最有名的歌曲是1967年發行的「Release Me」，當年連續六周佔據排行榜冠軍位置，終結了披頭士11首單曲都奪得冠軍的紀錄。

以濃密的絡腮胡為標誌的恩格爾貝特·洪佩爾丁克是英國樂壇老將，全球唱片銷售量高達1.5億張，他有兩首英國冠軍單曲，63張金唱片，24張白金唱片，曾經贏得一座金球獎，好萊塢星光大道上還有一枚鑲上他名字的星星。

洪佩爾丁克代表英國參賽的消息公布後，賭博公司把賠率從25/1減少到了16/1。

但是，今年派出老將參賽的不止是英國。俄國派出的是一個「老太太樂隊」，她們的迪斯科樂參賽歌曲，Party For Everybody，被看好有望躋身前三名。賭博公司的賠率是6/1。