Image copyright bbc Image caption 郎朗在倫敦接受BBC英倫網專訪。

「五首協奏曲全部拿下！」郎朗在此次倫敦貝多芬鋼琴協奏曲音樂會前，接受BBC英倫網採訪時，坦言「很有挑戰」。

他說起今年中國春晚「邀請在先」等傳聞時侃侃而談，並說自己已經「習慣了」繁忙的演出狀態。

貝多芬

對倫敦並不陌生的郎朗上來就說：「這次來倫敦其實挺有挑戰性的。」為凖備此次貝多芬鋼琴協奏曲音樂會，郎朗透露，他每天練琴四個小時，「平時一般兩個小時就夠了」。

從皇家阿爾伯特音樂廳練琴來到採訪現場的郎朗說，畢竟「是彈貝多芬所有的協奏曲」。郎朗說，貝多芬的鋼琴協奏曲不僅古典樂迷耳熟能詳，而且「有很深的哲理性」、且「最難理解」。他說，儘管他從小就練習過這些貝多芬的協奏曲，但「20歲前不敢拿來公開演奏」。

他透露說，為了這次貝多芬鋼琴協奏曲音樂會，他不僅「在技巧上回歸到指尖距離琴鍵很近的方式演奏」，而且在理解貝多芬作品的「哲學深度」時，也專門研習，「那些慢板要用內心最沉靜的感覺釋放出來」。

郎朗笑著說：「在高速發展的現代社會中，這種安靜的空間也只有在貝多芬的音樂裏才能找得到了！」

郎朗表示，習慣了看他激揚、豪放演奏風格的人們，這次要看到他詮釋音樂安靜的一面了。他說：「我還在成長，現在沒有固定風格。」

春晚

郎朗正面回應他在微博發佈「春晚先邀請」後引起的熱議。他說：「其實很簡單。」

郎朗說，春晚中李雲迪和王力宏合作的《龍的傳人》節目，他在此前「大運會」演出裏就和王力宏合作過，並隨後收到中國央視春晚的邀請。

郎朗回憶說，他當時「感到很榮幸」，但同期要在紐約林肯中心有四場音樂會，「其中還包括一場中國音樂會」。他說，那次也是「紐約愛樂樂團借中國春節期間，在林肯中心做中國題材的音樂會」。

他說，最後他「很難受地」做出決定，婉拒了央視春晚的邀請。

他把兩手攤開來說：「首先微博不能寫得那麼詳細，既然你問我，我就跟你說。」

郎朗表示，他「並不想（通過發微博）抬高自己、貶低別人」，「沒什麼意義」。

李雲迪

郎朗爽快地說，他「沒聽過」日前來倫敦推介新專輯的李雲迪的這些新作。

他同時說，他在2006年就發行過包括《黃河協奏曲》的中國作品集《黃河之子》。並說，他當時這麼做時，由於是中國作品，「在有些國家還比較困難」，並且國外的樂迷「還都很好奇」。

對中國鋼琴家李雲迪推出的「紅色鋼琴」創意，郎朗拋出一句：「以前我也彈過紅色鋼琴！」

他如數家珍地說，2008年在紐約中央公園為中國災區的慈善音樂會上、和2007年北京奧運一週年倒計時慶祝活動上，他「都用紅色的鋼琴演奏過」。

演出

郎朗對於每年上百場音樂的緊張行程「已經比較習慣了」。

他說，他通常通過夏天休假的時候來「調整、充電」。

他做出一副成熟面孔淡淡地說，對於「這樣的生活方式」，他「屬於算調整得比較快的」、「不難」。

年近三十的郎朗笑著說：「現在年紀大一點了，可能就是倒時差還有點兒問題。」

對於歐洲古典樂壇質疑他豪放淋漓、「有誇張表演性」的演奏風格，能否還原藝術的嚴肅性時，郎朗對這種「Bang-Bang」批評，認為「很正常」。

他說，在藝術上遇到的事情，「經常整不太明白」。

郎朗說：「只要我還在這個圈裏很踏實，這才是最主要的！」

此次來倫敦正趕上母親節的郎朗透露，「我媽現在成天陪著我呢！」他說，他和母親溝通起來「沒問題」！

拍攝結束時拍工作照，郎朗對攝像師說：「別給我拍得太胖了啊！」