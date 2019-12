Image copyright Reuters Image caption 惠特尼在2月12日身亡,屍體在浴缸中被發現。

洛杉磯驗屍官辦公室發言人周四(3月22日)表示,美國著名歌星惠特尼·休斯頓(Whitney Houston's )的死因是意外溺水身亡,而心臟病和使用毒品也是造成死亡的因素之一。

這位48歲的歌星多年來一直都在與毒品抗爭。她在2月12日上月在比佛利山莊酒店房間內身亡,屍體在浴缸中被發現。

發言人哈維(Craig Harvey)稱,惠特尼是溺亡,而服用可卡因和心臟病也是促發原因。

其死因被定為「溺水、心臟病和使用可卡因的綜合作用」。屍檢報告說,在惠特尼體內發現了比如大麻等多種不同藥物。

詳細的驗屍報告將會在兩周之內公諸於眾。

惠特尼的經紀人兼嫂子帕特裏莎(Patricia Houston)周四在聲明中表示,「我們對於屍檢結果感到難過,但同時我們為整個事件畫上句號而寬慰。」

帕特裏莎在本月早些時候接受採訪時說,她以為惠特尼已經從吸毒的低谷中走出。

惠特尼·休斯頓曾經在1980年代曾經登上流行歌曲榜首,而其經典歌曲《I Will Always Love You》和《I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)》都深受公眾的喜歡。

但是後來惠特尼因為一些包括吸毒在內的個人問題而在演唱事業上下滑。惠特尼最後一次是在2001年5月去過戒毒所,然而有報道稱,有人看到她在去世前的三四天曾經飲用大量的酒,而且行為偏激。

在惠特尼去世之後,網上下載她的經典歌曲的人數劇增。